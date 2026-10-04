Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat eine aufsehenerregende Erklärung zur globalen geopolitischen Machtverteilung und zur außenpolitischen Ausrichtung Bakus abgegeben. Auf dem VIII. Parteitag der Partei „Neues Aserbaidschan“ betonte das Staatsoberhaupt nachdrücklich, dass es in der heutigen Welt nur zwei Giganten mit echtem, entscheidendem Einfluss gibt.

„Sie sind die zwei mächtigsten Staaten der Welt, einen dritten gibt es nicht“, stellte Ilham Aliyev fest und beschrieb damit die Realität des internationalen Systems.

Gleichzeitige Allianz mit Washington und Peking: Die einzigartige Formel der Diplomatie Bakus

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Aserbaidschan eines der wenigen Länder ist, das gleichzeitig eine ausgewogene und solide strategische Partnerschaft mit diesen beiden globalen Konkurrenten unterhält:

Beziehungen zu China: Zwischen Baku und Peking besteht eine offizielle Erklärung über eine strategische Partnerschaft;

Beziehungen zu den USA: Eine Charta zur strategischen Zusammenarbeit mit Washington wurde unterzeichnet, und die langfristigen Beziehungen werden konsequent fortgesetzt.

Der Präsident unterstrich, dass dieses komplexe geopolitische Gleichgewicht nicht nur Pragmatismus sei, sondern das Ergebnis des großen Vertrauens der internationalen Gemeinschaft in Aserbaidschan.

„Unser Wort ist so wertvoll wie unsere Unterschrift: Wir betreiben keine Heuchelei“

In seiner Rede betonte Ilham Aliyev ausdrücklich, dass Baku in den internationalen Beziehungen auf der Grundlage fester Prinzipien und ehrenhafter Verantwortung handelt:

„Was bedeutet das? Es bedeutet Vertrauen in uns und Respekt für unser Wort. Heute gibt es niemanden mehr auf der Welt, der nicht weiß, dass unser mündliches Wort genauso wertvoll und gewichtig ist wie unsere offizielle Unterschrift. Was wir sagen, dazu stehen wir fest. Wir haben niemals ein doppeltes Spiel gespielt und gegenüber keinem Staat Heuchelei oder Scheinheiligkeit gezeigt. Obwohl wir in der Außenpolitik selbst oft mit solchen Einstellungen konfrontiert wurden und auch heute noch werden. Aber wir werden niemals auf ihr Niveau herabsinken. Wir sind eine Nation, die sich selbst respektiert, wir leben mit Würde und führen unsere staatliche Politik nur mit Ehre.“

Diese mutigen Aussagen des aserbaidschanischen Führers haben in den Kreisen des Südkaukasus und der globalen Diplomatie großes Interesse geweckt und werden als ein einzigartiges Beispiel für eine souveräne und offene Politik in einer komplexen geopolitischen Ära wahrgenommen.