Die 100 mächtigsten Länder der Welt wurden bekannt gegeben — Usbekistan ist ebenfalls in dieser Liste enthalten

·9·Welt
Die 100 mächtigsten Länder der Welt wurden bekannt gegeben — Usbekistan ist ebenfalls in dieser Liste enthalten

Das angesehene internationale Analyse-Magazin «U.S. News and World Report» hat das Ranking der mächtigsten und einflussreichsten Länder unseres Planeten zum Jahresende 2026 (Most Powerful Countries 2026) veröffentlicht.

Usbekistan, das es geschafft hat, einen Platz unter den führenden Ländern der Welt zu belegen, Usbekistan erzielte in der endgültigen Liste ein bedeutendes Ergebnis und belegte unter 100 Ländern den 71. Platz. Diese Anerkennung wird als Ergebnis der Politik der Offenheit des Landes auf internationaler Bühne, seiner Wirtschaftsreformen und seiner aktiven Rolle bei der Gewährleistung des regionalen Gleichgewichts gewertet.

Wie wurde die Macht bewertet? Hauptkriterien

U.S. News Dieses globale Ranking, das von erstellt wird, ist keine bloße Messung militärischer Stärke, sondern eine komplexe Studie, die das allgemeine geopolitische und geoökonomische Gewicht eines Staates misst:

  • Politischer und wirtschaftlicher Einfluss: Die Fähigkeit des Landes, globale und regionale Entscheidungen zu beeinflussen, seine wirtschaftliche Stabilität und das Ausmaß seiner Handelsbeziehungen;

  • Internationales Ansehen und Diplomatie: Die Aktivität und Initiative des Staates in globalen Organisationen und Dialogplattformen;

  • Bündnisse und strategische Partnerschaften: Multilaterale internationale Zusammenarbeit, starke diplomatische Beziehungen, die auf globaler Ebene mit zuverlässigen Partnern aufgebaut wurden;

  • Verteidigungspotenzial: Die militärische Vorbereitung und das moderne Verteidigungssystem, das die Sicherheit des Landes gewährleistet.

Regionale Landschaft und Indikatoren der Nachbarn

In den veröffentlichten Karten und Analysedaten Usbekistans Platz im eigenen geopolitischen Raum ist deutlich erkennbar:

  • Länder, die nicht in der Liste enthalten sind: In diesem renommierten Ranking Usbekistans nahe Nachbarn und regionale Partner wie Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan sowie Aserbaidschan wurden entweder gar nicht aufgeführt oder nicht in die endgültigen Top 100 der Studie aufgenommen;

  • Das neue Usbekistans veränderte Position: Die in den letzten Jahren verfolgte pragmatische Außenpolitik, Projekte zur regionalen Integration und die stabilisierende Position als Zentrum Zentralasiens haben dazu beigetragen, dass unser Land einen festen Platz in der Top-100-Liste einnimmt.

Die 100 mächtigsten Länder der Welt wurden bekannt gegeben — Usbekistan ist ebenfalls in dieser Liste enthalten

Globale Führungskräfte: Wer regiert die Welt?

An der Spitze des Rankings stehen die traditionellen globalen Machtzentren:

  • Spitzenreiter: Nach den Indikatoren für globale Macht belegen China (1. Platz), die USA (2. Platz) und Indien (3. Platz) die ersten drei Plätze;

  • Weitere Platzierungen: Industrie- und Technologiegiganten wie Deutschland (4. Platz), Japan (5. Platz) und Südkorea (6. Platz) haben sich hohe Plätze in Bezug auf globalen Einfluss gesichert.

Die Platzierung Usbekistans auf Rang 71 ist ein weiterer internationaler Indikator dafür, dass sich unser Land zu einem stabilen und wichtigen Staat entwickelt, der nicht nur in Zentralasien, sondern auch auf globaler Ebene ernst genommen wird.

U.S. News and World ReportMost Powerful Countries 2026UsbekistanGeopolitikRanking
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Wir werden die Türkei und Pakistan hart bestrafen!“: Scharfe Drohung der Huthi gegen Ankara„Wir werden die Türkei und Pakistan hart bestrafen!“: Scharfe Drohung der Huthi gegen Ankara20 September 12:48Die Welt spaltet sich in neue Militärblöcke: Die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei erreicht ihren HöhepunktDie Welt spaltet sich in neue Militärblöcke: Die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei erreicht ihren Höhepunkt13 September 18:50Xi Jinping und Narendra Modi boten Putin bei Gesprächen Hilfe in der Ukraine-Frage anXi Jinping und Narendra Modi boten Putin bei Gesprächen Hilfe in der Ukraine-Frage an13 September 18:17„Sie vertrauen einander nicht“: Experte enthüllt das Geheimnis hinter Witkoffs und Kushners gemeinsamem Besuch im Kreml„Sie vertrauen einander nicht“: Experte enthüllt das Geheimnis hinter Witkoffs und Kushners gemeinsamem Besuch im Kreml6 September 13:12Kommt Messi zu Cristiano und Georginas Hochzeit? Die Gästeliste steckt voller GeheimnisseKommt Messi zu Cristiano und Georginas Hochzeit? Die Gästeliste steckt voller Geheimnisse4 August 17:46Ranking der regenreichsten Länder der Welt veröffentlichtRanking der regenreichsten Länder der Welt veröffentlicht2 September 15:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)