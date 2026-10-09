Das angesehene internationale Analyse-Magazin «U.S. News and World Report» hat das Ranking der mächtigsten und einflussreichsten Länder unseres Planeten zum Jahresende 2026 (Most Powerful Countries 2026) veröffentlicht.

Usbekistan, das es geschafft hat, einen Platz unter den führenden Ländern der Welt zu belegen, Usbekistan erzielte in der endgültigen Liste ein bedeutendes Ergebnis und belegte unter 100 Ländern den 71. Platz. Diese Anerkennung wird als Ergebnis der Politik der Offenheit des Landes auf internationaler Bühne, seiner Wirtschaftsreformen und seiner aktiven Rolle bei der Gewährleistung des regionalen Gleichgewichts gewertet.

Wie wurde die Macht bewertet? Hauptkriterien

U.S. News Dieses globale Ranking, das von erstellt wird, ist keine bloße Messung militärischer Stärke, sondern eine komplexe Studie, die das allgemeine geopolitische und geoökonomische Gewicht eines Staates misst:

Politischer und wirtschaftlicher Einfluss: Die Fähigkeit des Landes, globale und regionale Entscheidungen zu beeinflussen, seine wirtschaftliche Stabilität und das Ausmaß seiner Handelsbeziehungen;

Internationales Ansehen und Diplomatie: Die Aktivität und Initiative des Staates in globalen Organisationen und Dialogplattformen;

Bündnisse und strategische Partnerschaften: Multilaterale internationale Zusammenarbeit, starke diplomatische Beziehungen, die auf globaler Ebene mit zuverlässigen Partnern aufgebaut wurden;

Verteidigungspotenzial: Die militärische Vorbereitung und das moderne Verteidigungssystem, das die Sicherheit des Landes gewährleistet.

Regionale Landschaft und Indikatoren der Nachbarn

In den veröffentlichten Karten und Analysedaten Usbekistans Platz im eigenen geopolitischen Raum ist deutlich erkennbar:

Länder, die nicht in der Liste enthalten sind: In diesem renommierten Ranking Usbekistans nahe Nachbarn und regionale Partner wie Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan sowie Aserbaidschan wurden entweder gar nicht aufgeführt oder nicht in die endgültigen Top 100 der Studie aufgenommen;

Das neue Usbekistans veränderte Position: Die in den letzten Jahren verfolgte pragmatische Außenpolitik, Projekte zur regionalen Integration und die stabilisierende Position als Zentrum Zentralasiens haben dazu beigetragen, dass unser Land einen festen Platz in der Top-100-Liste einnimmt.

Globale Führungskräfte: Wer regiert die Welt?

An der Spitze des Rankings stehen die traditionellen globalen Machtzentren:

Spitzenreiter: Nach den Indikatoren für globale Macht belegen China (1. Platz), die USA (2. Platz) und Indien (3. Platz) die ersten drei Plätze;

Weitere Platzierungen: Industrie- und Technologiegiganten wie Deutschland (4. Platz), Japan (5. Platz) und Südkorea (6. Platz) haben sich hohe Plätze in Bezug auf globalen Einfluss gesichert.

Die Platzierung Usbekistans auf Rang 71 ist ein weiterer internationaler Indikator dafür, dass sich unser Land zu einem stabilen und wichtigen Staat entwickelt, der nicht nur in Zentralasien, sondern auch auf globaler Ebene ernst genommen wird.