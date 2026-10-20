Eltern ließen ihren 10-jährigen Sohn am Flughafen zurück, weil sein Reisepass abgelaufen war

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Eltern ließen ihren 10-jährigen Sohn am Flughafen zurück, weil sein Reisepass abgelaufen war

Am Flughafen Barcelona-El Prat versuchte ein Paar, nach Marokko zu fliegen, nachdem es seinen 10-jährigen Sohn am Terminal zurückgelassen hatte, da dessen Reisepass abgelaufen war. Der Vorfall führte zu einer Verspätung des Fluges.

Flug wurde gestoppt

Lilian Limasin, eine Fluglotsin am Flughafen, berichtete auf ihrem TikTok-Kanal von diesem Vorfall.

Sie erzählte, dass sie letzten Monat gegen 08:30 Uhr morgens den Flug nach Casablanca überwachte, als sie eine dringende Nachricht erhielt, das Flugzeug vorübergehend am Boden zu halten.

Der Grund dafür war, dass die katalanische Polizei ein 10-jähriges Kind entdeckte, das allein am Flughafen herumlief. Der Junge gab an, dass seine Eltern ihn zurückgelassen hätten und abgereist seien.

Flughafenmitarbeiter riefen aus, um die Eltern zu finden, doch niemand meldete sich. Später stellte sich heraus, dass sie sich an Bord des Flugzeugs nach Casablanca befanden. Aus diesem Grund forderte die spanische Guardia Civil den Stopp des Fluges.

Die Eltern wollten die Reise nicht abbrechen

Während der polizeilichen Ermittlungen kam heraus, dass das Paar mit seinen zwei Kindern in den Urlaub nach Marokko reisen wollte. Bei der Dokumentenprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Reisepass des älteren Sohnes abgelaufen war.

Da der nationale Reisepass des Kindes abgelaufen war, hätte er mit einem spanischen Reisepass reisen müssen. Dafür wäre jedoch ein Visum erforderlich gewesen, über das die Familie nicht verfügte.

Lilian Limasin erklärte, dass die Eltern, anstatt die Reise abzusagen, ihren Sohn am Flughafen zurückließen, einen Verwandten zur Abholung riefen und selbst hastig in das Flugzeug stiegen.

Die Fluglotsin sagte, die Eltern hätten ihr Verhalten als normal angesehen. Die Polizei teilte diese Ansicht jedoch nicht.

Dem Paar wird nun vorgeworfen, ihr minderjähriges Kind ausgesetzt und eine erhebliche Verspätung des Fluges verursacht zu haben.

Spanischen Medienberichten zufolge leiten die Sozialdienste eine Untersuchung des Vorfalls ein. Welche Maßnahmen gegen die Eltern ergriffen werden, wird nach Abschluss der Ermittlungen bekannt gegeben.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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