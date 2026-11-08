Öltanker im Hormus-Straße explodiert: Nationalgarde der VAE rettet 22 Menschen aus Feuer

·90·Welt
Öltanker im Hormus-Straße explodiert: Nationalgarde der VAE rettet 22 Menschen aus Feuer

In der Nacht zum Sonntag kam es im Golf von Oman und in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handels- und Schifffahrtsrouten des Nahen Ostens, zu einer Reihe schwerer Zwischenfälle.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf offizielle Stellen der VAE berichtet, gelang es der Nationalgarde der Vereinigten Arabischen Emirate, 22 Besatzungsmitglieder von einem brennenden Frachtschiff auf See in Sicherheit zu bringen.

Schnelle Rettungsaktion der Nationalgarde der VAE

Nach Ausbruch eines schweren Brandes auf See wurden umgehend Spezialkräfte hinzugezogen:

  • 22 Personen gerettet: Laut einer offiziellen Erklärung der Nationalgarde der VAE brach auf einem großen Frachtschiff, das im Golf von Oman unterwegs war, ein schweres Feuer aus. Dank des schnellen Eingreifens der Spezialeinheiten konnten alle 22 Personen an Bord evakuiert und ihr Leben gerettet werden.

  • Überwachung und Berichte: Großbritannien Die Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) bestätigte ebenfalls einen Vorfall in diesem Gebiet, an dem ein Massengutfrachter und Streitkräfte beteiligt waren.

Tankerexplosionen in Hormus und CENTCOM-Erklärung: Die Lage in der Region

Diese Rettungsaktion fand vor dem Hintergrund einer Reihe weiterer kritischer Ereignisse in den Gewässern der Region statt:

  • Explosion auf zwei Öltankern: Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim stießen in der Nacht in der Region der Straße von Hormus zwei große Öltanker auf Minen, explodierten und gerieten in Brand.

  • Schlag der US-Streitkräfte: Zudem meldete das Zentralkommando der US-Streitkräfte (CENTCOM) offiziell, dass ein Handelsschiff, das versuchte, die iranische Seeblockade im Golf von Oman zu durchbrechen, angegriffen und außer Gefecht gesetzt wurde.

Die Sicherheitsmaßnahmen in der Region wurden verschärft; internationale maritime Sicherheitsdienste rufen alle Handelsschiffe, die dieses Gebiet durchqueren, zu erhöhter Vorsicht auf.

Straße von HormusGolf von OmanCENTCOMNationalgarde der VAENaher Osten
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Iran meldet vernichtenden Schlag, Pentagon weist die Aussage zurückIran meldet vernichtenden Schlag, Pentagon weist die Aussage zurück15 September 13:16Iranisches Fernsehen droht ukrainischen und polnischen Städten mit RaketenangriffenIranisches Fernsehen droht ukrainischen und polnischen Städten mit Raketenangriffen5 November 09:48Warum führte das US-Militär einen dringenden Luftangriff auf die strategische iranische Insel Qeschm durchWarum führte das US-Militär einen dringenden Luftangriff auf die strategische iranische Insel Qeschm durch3 November 18:22Krise in der Straße von Hormus: Weltmarkt steht vor akutem DieselmangelKrise in der Straße von Hormus: Weltmarkt steht vor akutem Dieselmangel2 November 23:11Explosionen in der Straße von Hormus: Zwei Tanker auf Seeminen gelaufenExplosionen in der Straße von Hormus: Zwei Tanker auf Seeminen gelaufen2 November 09:20Nach dem Schiffbruch in Hormus: Video zeigt Menschen, die säckeweise iPhones am Strand sammelnNach dem Schiffbruch in Hormus: Video zeigt Menschen, die säckeweise iPhones am Strand sammeln19 Oktober 18:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt