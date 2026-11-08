Öltanker im Hormus-Straße explodiert: Nationalgarde der VAE rettet 22 Menschen aus Feuer

In der Nacht zum Sonntag kam es im Golf von Oman und in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handels- und Schifffahrtsrouten des Nahen Ostens, zu einer Reihe schwerer Zwischenfälle.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf offizielle Stellen der VAE berichtet, gelang es der Nationalgarde der Vereinigten Arabischen Emirate, 22 Besatzungsmitglieder von einem brennenden Frachtschiff auf See in Sicherheit zu bringen.

Schnelle Rettungsaktion der Nationalgarde der VAE

Nach Ausbruch eines schweren Brandes auf See wurden umgehend Spezialkräfte hinzugezogen:

22 Personen gerettet: Laut einer offiziellen Erklärung der Nationalgarde der VAE brach auf einem großen Frachtschiff, das im Golf von Oman unterwegs war, ein schweres Feuer aus. Dank des schnellen Eingreifens der Spezialeinheiten konnten alle 22 Personen an Bord evakuiert und ihr Leben gerettet werden.

Überwachung und Berichte: Großbritannien Die Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) bestätigte ebenfalls einen Vorfall in diesem Gebiet, an dem ein Massengutfrachter und Streitkräfte beteiligt waren.

Tankerexplosionen in Hormus und CENTCOM-Erklärung: Die Lage in der Region

Diese Rettungsaktion fand vor dem Hintergrund einer Reihe weiterer kritischer Ereignisse in den Gewässern der Region statt:

Explosion auf zwei Öltankern: Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim stießen in der Nacht in der Region der Straße von Hormus zwei große Öltanker auf Minen, explodierten und gerieten in Brand.

Schlag der US-Streitkräfte: Zudem meldete das Zentralkommando der US-Streitkräfte (CENTCOM) offiziell, dass ein Handelsschiff, das versuchte, die iranische Seeblockade im Golf von Oman zu durchbrechen, angegriffen und außer Gefecht gesetzt wurde.

Die Sicherheitsmaßnahmen in der Region wurden verschärft; internationale maritime Sicherheitsdienste rufen alle Handelsschiffe, die dieses Gebiet durchqueren, zu erhöhter Vorsicht auf.