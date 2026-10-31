Wassertemperatur im Pazifik seit 150 Tagen auf Rekordniveau

Im zentralen äquatorialen Teil des Pazifischen Ozeans, wo das El-Niño-Phänomen gemessen wird, liegt die Wassertemperatur seit 150 Tagen in Folge auf einem Rekordhoch. Die ungewöhnliche Erwärmung des Ozeans führt im Westen Südamerikas zu heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Dies berichtete die „The Washington Post“.

Laut Angaben der Publikation hat die durchschnittliche Wassertemperatur in diesem Gebiet 30,2 Grad erreicht, an einigen Stellen stieg sie sogar auf 31,6 Grad. Der bisher höchste gemessene Wert wurde im Jahr 2015 mit 29,8 Grad verzeichnet.

Die Auswirkungen von El Niño sind besonders in Peru und Ecuador spürbar. Abraham Levi, Leiter eines meteorologischen Beratungsunternehmens in Peru, erklärte, dass sich diese beiden Länder auf eines der stärksten El-Niño-Ereignisse der modernen Geschichte vorbereiten.

In der ecuadorianischen Stadt Guayaquil fielen im Oktober fast 50,8 Zentimeter Regen. Dabei liegt die durchschnittliche Niederschlagsmenge für diesen Monat in der Region normalerweise bei nur 0,5 Zentimetern. Das ist fast das 100-Fache des üblichen Wertes.

Zudem führten in der vergangenen Woche heftige Regenfälle in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito zu Überschwemmungen. In der chilenischen Hauptstadt Santiago verursachten sintflutartige Regenfälle zerstörerische Sturzfluten und Erdrutsche.

Vor der Küste Perus liegt die Ozeantemperatur bis zu 9,4 Grad über dem Normalwert. Experten warnen, dass sich die Lage mit Beginn der Regenzeit im Land weiter verschlechtern könnte.

Es wird erwartet, dass das El-Niño-Phänomen auch das Winterwetter in den USA beeinflusst. Prognosen zufolge könnten die Stürme an der West- und Ostküste des Landes zunehmen, in Kalifornien Überschwemmungen und in Florida stärkere Niederschläge als üblich auftreten.

Zur Erinnerung: El Niño ist ein Klimaphänomen, das mit einem periodischen Anstieg der Meeresoberflächentemperatur im zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik verbunden ist. Es beeinflusst die Prozesse zwischen Ozean und Atmosphäre und kann weltweit zu Niederschlägen, Dürren und Temperaturschwankungen führen.