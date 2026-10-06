Globale Klimabedrohung: Über 347 Millionen Kinder durch El-Niño-Phänomen gefährdet

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Globale Klimabedrohung: Über 347 Millionen Kinder durch El-Niño-Phänomen gefährdet

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) hat einen neuen Notfallbericht zum globalen Klimawandel veröffentlicht. Demnach führt eine starke natürliche Anomalie im Pazifischen Ozean — El-Niño dazu, dass in 100 Ländern der Welt über 347 Millionen Kinder von schwerwiegenden negativen Auswirkungen betroffen sein könnten.

Experten der internationalen Organisation stufen insbesondere den Dreimonatszeitraum von Oktober bis Dezember 2026 als Phase mit dem höchsten Gefahrenpotenzial ein.

Anomales Wetter: Überschwemmungen und ausgedörrtes Land

Laut UNICEF-Analysen wird es in den kommenden drei Monaten in verschiedenen Regionen des Planeten zu extremen Wetterveränderungen kommen:

  • Bipolare Gefahr: Während in einigen Gebieten beispiellose Feuchtigkeit und sintflutartige Regenfälle katastrophale Überschwemmungen verursachen, führen andere Regionen unter extrem trockenen Bedingungen ein hohes Risiko für großflächige Dürren.

  • Kettenreaktionen der Krise: Die Folgen von El-Niño beschränken sich nicht nur auf das Wetter. Sie führen zur Vertreibung von Millionen Familien (erzwungene Migration), zu Mangel an sauberem Trinkwasser, Unterernährung und der Ausbreitung epidemischer Infektionskrankheiten.

  • Besorgniserregende globale Statistik: Nach UNICEF-Schätzungen leben bereits jetzt weltweit insgesamt 1,1 Milliarden Kinder — also fast die Hälfte aller Kinder — unter dem Einfluss gefährlicher natürlicher Faktoren wie extremer Hitze, Dürre oder Überschwemmungen.

Die geheimnisvolle Kraft, die Wüsten in Gärten verwandelt: Das Atacama-Phänomen

Dass das Ausmaß des El-Niño-Phänomens beispiellos ist, bestätigt auch ein kürzlich in Südamerika beobachtetes Ereignis:

  • Naturwunder: In der chilenischen Atacama-Wüste, die als einer der trockensten Orte der Welt gilt, verwandelte sich der sonst aus Sand und Steinen bestehende Boden nach rekordverdächtigen Regenfällen durch El-Niño in ein riesiges, buntes Blumenmeer.

  • Zeichen der Klimainstabilität: Was auf den ersten Blick erstaunlich wirkt, ist in Wahrheit ein deutlicher Beweis dafür, dass das langjährige natürliche Gleichgewicht unseres Planeten gestört ist und das Klima unvorhersehbar instabil wird.

Internationale humanitäre Organisationen fordern Regierungen dazu auf, unverzüglich notwendige Maßnahmen zu ergreifen und Soforthilfemechanismen zum Schutz von Kindern und gefährdeten Gruppen in dürre- und überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu aktivieren.

UNICEFEl-NiñoAtacama-WüstePazifischer OzeanKlimawandel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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