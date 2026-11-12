Spanisches Paar stellt Rekord auf: 101 Kilometer Lauf mit Handschellen

Ein spanisches Ehepaar hat sich durch eine ungewöhnliche Herausforderung einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Es gelang ihnen, eine Strecke von 101 Kilometern laufend zurückzulegen, während ihre Hände aneinander gekettet waren.

Um diesen Rekord aufzustellen, wählte das Paar eine anspruchsvolle Strecke durch bergiges Gelände, die zum spanischen Militär gehört.

Berichten zufolge ist Jessica Muñoz Paredes Polizeibeamtin, während ihr Ehemann Pelayo Álvarez Revuelta bei der spanischen Guardia Civil dient. Aufgrund ihres beruflichen Fokus auf körperliche Fitness war diese Art von Herausforderung für sie bis zu einem gewissen Grad vertraut.

Das Laufen mit Handschellen war jedoch alles andere als einfach. Die Teilnehmer mussten jeden Schritt aufeinander abstimmen, ihr Tempo koordinieren und den Zustand des Partners ständig im Auge behalten. Dies erforderte nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch gegenseitiges Vertrauen und Teamarbeit.

Viele andere Läufer, die gemeinsam mit ihnen an den Start gingen, konnten die festgelegte Distanz nicht bewältigen. Jessica und Pelayo hingegen beendeten die Herausforderung erfolgreich und stellten einen neuen Rekord auf.

Das Paar erklärte, dass es mit dieser Initiative auf die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden aufmerksam machen und die Bedeutung von Teamarbeit und gegenseitigem Vertrauen unterstreichen wollte. Zudem wollten sie ihren Kindern durch ihre Leistung ein Vorbild an Entschlossenheit, Geduld und Mut bei der Bewältigung von Schwierigkeiten sein.