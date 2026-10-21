Finnland plant den Kauf von 1 Million Antipersonenminen

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Finnland plant den Kauf von 1 Million Antipersonenminen

Die finnischen Streitkräfte planen, aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage im Land 1 Million Antipersonenminen bei lokalen Herstellern zu erwerben. Für den Kauf sind etwa 100 Millionen Euro vorgesehen. Dies berichtete der Sender Yle.

Es wird berichtet, dass die finnische Armee die Produktion der Minen im eigenen Land aufbauen will. Dieser Prozess soll bis 2028 abgeschlossen sein. Laut Oberst Riku Mikkonen vom finnischen Heer gibt es im Land etwa sechs Unternehmen, die in der Lage sind, solche Waffen herzustellen.

Dieser Plan folgt auf den Austritt Finnlands aus dem Ottawa-Übereinkommen, das Antipersonenminen verbietet. Der Austritt des Landes aus diesem internationalen Abkommen trat am 10. Januar 2026 in Kraft. Die finnische Regierung begründete die Entscheidung mit Verteidigungsbedürfnissen und der veränderten Sicherheitslage.

Zuvor hatte der finnische Premierminister Petteri Orpo Russland als langfristige Bedrohung für die Sicherheit des Landes und Europas bezeichnet.

Finnland hatte seine Entscheidung zum Austritt aus dem Ottawa-Übereinkommen offiziell im Juli 2025 bekannt gegeben. Dieser Schritt wurde auch von anderen an Russland angrenzenden Staaten wie Estland, Lettland, Litauen und Polen unterstützt.

Im Januar 2026 kündigte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen Pläne an, Antipersonenminen wieder in das Arsenal der Streitkräfte aufzunehmen, deren Produktion zu etablieren und das Militär im Umgang mit diesen Waffen auszubilden.

Finnische Beamte betonten, dass der Austritt aus dem Übereinkommen die Verpflichtungen des Landes im Rahmen des humanitären Völkerrechts nicht aufhebt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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