Wie bewertete ein Militärexperte Russlands Poseidon-System?

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Wie bewertete ein Militärexperte Russlands Poseidon-System?

Die Debatte über Russlands Poseidon-System ist erneut intensiver geworden. Der Militäranalyst Alexej Leonkow Lenta.ru bewertete die Geräte in einem Interview als Waffen mit einem äußerst hohen Zerstörungspotenzial.

Allerdings ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass einige Aussagen des Experten, insbesondere seine Äußerungen über die «Vernichtung eines ganzen Staates» oder die grundsätzliche Unaufhaltsamkeit des Systems, seine Einschätzung darstellen.

Leonkov sprach über Poseidons wichtigsten Vorteil

Nach Ansicht des Analysten besteht eines der wichtigsten Merkmale von Poseidon darin, dass sich das System unter Wasser bewegt und für herkömmliche Überwachungsmittel ein schwieriges Ziel ist.

Der Experte ist der Ansicht, dass Poseidons Flugbahn und Eigenschaften unter Wasser die Ortung und das Aufhalten mit herkömmlichen Mitteln erschweren.

Leonkov betonte, dass diese Aspekte im Pentagon Besorgnis auslösen.

Auch die Frage der «Chabarowsk» wurde angesprochen

Der Experte hob außerdem den Auslauf des Atom-U-Boots «Chabarowsk» hervor, das als Träger des Poseidon-Systems genannt wird.

Seiner Ansicht nach zeigt dies, dass Russland der Entwicklung dieses strategischen Systems und seiner Gefechtsbereitschaft Aufmerksamkeit widmet.

Gleichzeitig sind viele Angaben zu den tatsächlichen Fähigkeiten des Waffensystems in offenen Quellen nicht vollständig bestätigt.

Reaktion auf den US-Plan für Minensperren

Leonkov äußerte sich auch skeptisch zu der von den USA vorgeschlagenen Idee, Unterwasserminensperren einzusetzen, um mögliche Bewegungsrouten der Poseidon-Systeme zu blockieren.

Seiner Aussage zufolge könnte eine solche Sperre gegen ein aus mehreren Geräten bestehendes System unwirksam sein.

Nach Ansicht des Experten könnte das Durchbrechen der Minensperre durch ein einzelnes Gerät auch den anderen Geräten den Weg freimachen.

Die Debatte über Poseidon geht weiter

Poseidon bleibt eines der meistdiskutierten strategischen Waffensysteme Russlands. Moskau stellt es als Mittel zur Stärkung seiner nuklearen Abschreckungsfähigkeit dar, während Experten weiterhin unterschiedliche Einschätzungen zu seinen tatsächlichen technischen Fähigkeiten und seiner Wirksamkeit abgeben.

Daher ist es zutreffender, entschiedene Aussagen wie «Poseidon kann einen ganzen Staat vernichten» nicht als bestätigte Fakten, sondern als Einschätzung eines Analysten zu betrachten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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