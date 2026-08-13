40 Jahre befreundet und durch DNA-Test als Schwestern erkannt

Zwei Frauen, die seit ihrer Kindheit befreundet waren, erfuhren durch einen DNA-Test, dass sie tatsächlich leibliche Schwestern sind. Mina und Minal wurden vor fast 40 Jahren aus einem Waisenhaus in Indien adoptiert und wuchsen in den Niederlanden 100 Meilen voneinander entfernt auf. Beide suchten jahrelang nach Antworten über ihre biologischen Familien.

„Wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, nach Hause zu kommen“, sagte die 43-jährige Mina Geltink bei einem freudigen und bewegenden Wiedersehen mit ihrer Schwester.

Mina, Mutter von drei Kindern, sagte, sie habe jahrelang eine Leere in ihrem Herzen gespürt. „Es ist, als wäre ein fehlendes Puzzleteil gefunden worden“, sagte sie.

Zunächst lernten sie sich als Freundinnen kennen

Mina und Minal lernten sich 1996 bei einem Treffen für adoptierte Kinder kennen. Sie fühlten sich sofort auf unerklärliche Weise zueinander hingezogen. Den Menschen in ihrer Umgebung fiel die Ähnlichkeit der beiden Mädchen auf, während sie sich scherzhaft „Schwester“ nannten.

Später brach der Kontakt ab, und 15 Jahre lang hörten sie nichts voneinander.

Nach 40 Jahren kam die Wahrheit ans Licht

Ein MyHeritage-DNA-Test im April 2025 veränderte alles. Das Ergebnis zeigte, dass sie eine hundertprozentige Verwandtschaftsübereinstimmung hatten.

Die 44-jährige Minal Thyssen, die mit ihrem Partner und zwei Söhnen in Frankreich lebt, konnte die DNA-Ergebnisse zunächst nicht glauben. Anschließend fand sie Mina über soziale Medien und erkannte, dass das Mädchen, das sie 30 Jahre zuvor kennengelernt hatte, ihre leibliche Schwester war.

Thyssen sagte, sie sei in ihrer Adoptivfamilie liebevoll aufgenommen worden, habe aber keinerlei Informationen über ihre biologischen Verwandten gehabt. Deshalb habe sie sich ihr ganzes Leben lang ein wenig allein gefühlt.

Nun wurden die Fragen beantwortet, die jahrelang offen geblieben waren: Sie waren keine Freundinnen, die sich als Kinder zufällig getroffen hatten, sondern leibliche Schwestern.