Straße von Hormus vollständig geräumt: Trump stellt Iran neues Ultimatum!

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Straße von Hormus vollständig geräumt: Trump stellt Iran neues Ultimatum!

Die militärisch-politischen Spannungen um die Straße von Hormus, einem zentralen Knotenpunkt des globalen Energiemarktes und der Logistik, haben eine neue Stufe erreicht. US-Präsident Donald Trump gab auf seiner offiziellen Truth-Social-Seite bekannt, dass die US-Marine alle Seeminen in dieser strategischen Wasserstraße vollständig neutralisiert hat.

Der Chef des Weißen Hauses kündigte eine kompromisslose Haltung zur Sicherung der Seewege an und betonte, dass eine klare und entschiedene Warnung an die iranische Seite gesendet wurde.

«Jedes Schiff, das Minen legt, wird zerstört»: Trumps scharfe Erklärung

Der US-Präsident erklärte, dass jeder Versuch, den Seekorridor erneut zu blockieren, eine entschlossene militärische Antwort nach sich ziehen werde:

«Eine feste Mitteilung wurde an den Iran gesendet, dass jedes neue Minenlege-Schiff oder Boot sofort und systematisch zerstört wird... Eine Politik der absoluten Nulltoleranz gegenüber der Verminung von Wasserwegen ist vollständig in Kraft getreten», schrieb Trump.

Weltraumüberwachung und Kontrolle nuklearer Anlagen

Die amerikanische Regierung enthüllte, dass sie nicht nur das Wasserbecken, sondern auch wichtige strategische Punkte auf iranischem Territorium unter vollständige Überwachung gestellt hat:

  • US Space Force im Einsatz: Die Bewegung jedes Schiffes und Fluggeräts in der Meerenge wird rund um die Uhr in Echtzeit über Satelliten der US Space Force überwacht;

  • Berg Kirki und Urananreicherung: Nach Darstellung Washingtons wurde das Gebiet um den Berg Kirki, wo der Iran Uranrückstände anreichert, unter spezielle geheimdienstliche Beobachtung gestellt;

  • 3 zerstörte Nuklearanlagen: Die amerikanischen Streitkräfte überwachen zudem ständig drei Atomanlagen, die durch frühere Angriffe außer Betrieb gesetzt wurden.

6-Monats-Prognose und Geschichte der maritimen Konfrontation

Die Minenkrise in der Straße von Hormus hatte im Frühjahr eine dramatische Wendung genommen:

  • März-Blockade: Als Reaktion auf gemeinsame Operationen der USA und Israels begann die iranische Seite Anfang März, Minen in den Gewässern der Meerenge zu platzieren und versuchte, den Öltransport zu stoppen;

  • Pentagon-Berechnung: Wie die einflussreiche «The Washington Post» berichtete, schätzten Pentagon-Experten, dass die Operation zur vollständigen Minenräumung der Meerenge mindestens 6 Monate dauern würde. Die US-Flotte schloss die Aufgabe jedoch in kurzer Zeit unter Einsatz spezieller Minenräumkräfte ab.

Während die Wiedereröffnung der Meerenge voraussichtlich positive Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt haben wird, zeigen Trumps jüngste Äußerungen, dass das Risiko einer militärischen Eskalation im Persischen Golf weiterhin hoch bleibt.

Straße von HormusDonald TrumpIranUS-MarineGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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