Finnland plant massive Befestigungsanlagen an der Grenze zu Russland

·17·Welt
Finnland plant massive Befestigungsanlagen an der Grenze zu Russland

Nach den ersten Barrieren an der Ostgrenze prüft Finnland die Möglichkeit, in den an Russland angrenzenden Gebieten großflächige Verteidigungsanlagen und technische Befestigungen zu errichten. Lokale Medien, darunter Yle berichten unter Berufung auf Quellen aus Militärkreisen, dass Helsinki ein System entwickelt hat, das bei Bedarf innerhalb weniger Tage eine starke Verteidigungslinie entlang der Grenze errichten kann.

Während Polen und die baltischen Staaten bereits mit dem Bau eines permanenten Bunkernetzes an ihren Grenzen begonnen haben, wählt Finnland einen eigenen strategischen Weg.

Natürliches Gelände und „Baukasten“-Befestigungen

Der ehemalige Geheimdienstchef der finnischen Streitkräfte, General a.D. Pekka Toveri erläuterte die spezifischen Vorteile der finnischen Grenzverteidigung:

  • Natürlicher Schutzfaktor: „In Finnland sind das komplexe Gelände und das Klima für die Verteidiger deutlich vorteilhafter als für den Angreifer. Ein Vorrücken durch finnisches Gebiet ist für den Feind eine extrem schwierige Aufgabe“, betonte der Militärexperte.

  • Lehren aus dem Ukraine-Krieg: Das finnische Verteidigungssystem wurde seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich verbessert, wobei die neuesten Taktiken auf Basis der Erfahrungen aus den modernen Militäroperationen in der Ukraine überarbeitet wurden.

  • Schnell montierbares Block-System: Derzeit bestehen die finnischen Befestigungen hauptsächlich aus vorgefertigten modularen Beton- und Stahlkonstruktionen, die an festgelegten Punkten wie ein „Baukasten“ schnell zusammengesetzt werden können und bei Bedarf in kürzester Zeit eine vollständige Verteidigungslinie bilden.

Baltikum und Polen bauen den „Ostschild“

Während Finnland seine Grenzverteidigung verstärkt, ergreifen auch andere NATO-Staaten in der Region aktive Maßnahmen:

  • „Baltische Verteidigungslinie“: Estland, Lettland und Litauen haben mit dem Bau von hunderten Betonbunkern, Minenfeldern und Verteidigungshindernissen entlang der Grenze begonnen.

  • Polens Programm „Ostschild“: Warschau errichtet massive militärtechnische Barrieren an der Grenze zu Russland und Belarus und fordert zusätzliche Mittel von der Europäischen Union zur Finanzierung dieser Projekte.

Diese Vorbereitungsmaßnahmen der finnischen Regierung zur Grenzsicherheit signalisieren, dass die Sicherheitsarchitektur in Nordeuropa in eine völlig neue und konsequentere militärische Phase eingetreten ist.

FinnlandNATOOstschildGrenzsicherheitVerteidigungspolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Putins Dekret: Ausfuhr von mehr als 1 Million Rubel in bar aus Russland nach Usbekistan verbotenPutins Dekret: Ausfuhr von mehr als 1 Million Rubel in bar aus Russland nach Usbekistan verboten30 September 10:27„Ich werde nur aus einer Maximalposition mit Putin sprechen!“: Kaja Kallas widersetzt sich den Bedingungen des Kremls„Ich werde nur aus einer Maximalposition mit Putin sprechen!“: Kaja Kallas widersetzt sich den Bedingungen des Kremls15 September 23:08Nimmt Google die Hälfte der AKW-Leistung?: Risiko eines Strommangels in FinnlandNimmt Google die Hälfte der AKW-Leistung?: Risiko eines Strommangels in Finnland11 September 22:44Giftige Spinne an der Küste Finnlands aufgetauchtGiftige Spinne an der Küste Finnlands aufgetaucht20 September 11:37Seoul fordert Entschuldigung von Kiew: Geheimer Konflikt um DVRK-GefangeneSeoul fordert Entschuldigung von Kiew: Geheimer Konflikt um DVRK-Gefangene28 September 14:36Die Auswirkungen geschlossener Grenzen: Was passiert in Finnlands östlichen Regionen?Die Auswirkungen geschlossener Grenzen: Was passiert in Finnlands östlichen Regionen?29 August 17:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig