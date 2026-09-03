Ägyptischer Christ schenkt seiner Nachbarin einen Umrah-Gutschein

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Ägyptischer Christ schenkt seiner Nachbarin einen Umrah-Gutschein

Eine Geschichte, die ein leuchtendes Beispiel für interreligiöse Freundschaft und Menschlichkeit in Ägypten widerspiegelt, hat sich in den sozialen Medien verbreitet. Mina, ein junger Christ, nahm an einem Online-Wettbewerb über Koranwissen teil und schenkte den gewonnenen Umrah-Gutschein seiner muslimischen Nachbarin Um Ali, auch bekannt als Mona. Dies berichtete iNews.

Mina erfuhr durch eine Live-Übertragung in den sozialen Medien von dem Wettbewerb. Um Ali, die seit über 20 Jahren seine Nachbarin ist, nahm ebenfalls daran teil. Die Frau träumte schon seit vielen Jahren davon, eine Umrah-Pilgerreise zu unternehmen.

Da Mina von dem Wunsch seiner Nachbarin wusste, beschloss er, ihr zu helfen. Er nahm am Wettbewerb teil und sandte die richtige Antwort über 50 bis 60 Mal ein, um seine Gewinnchancen zu erhöhen. Schließlich war ihm das Glück hold und er gewann den Umrah-Gutschein.

Mina behielt den Preis jedoch nicht für sich. Er übergab den Gutschein an Um Ali und half ihr dabei, ihren langjährigen Traum zu verwirklichen.

Mina erklärte, dass seine Beziehung zu Um Ali und ihrer Familie weit über eine einfache Nachbarschaft hinausgeht. Er betonte, dass er Um Ali wie seine eigene Schwester betrachtet und ihren Eltern mit demselben Respekt und derselben Zuneigung begegnet wie seiner eigenen Familie.

Das Ereignis wurde in den ägyptischen sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei viele Nutzer Minas edle Tat als ein schönes Beispiel für gegenseitigen Respekt und Solidarität zwischen muslimischen und christlichen Nachbarn würdigten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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