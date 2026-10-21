Adidas präsentiert Winterkollektion für Katzen und Hunde (Foto)

Adidas Originals hat eine neue Bekleidungskollektion für Katzen und Hunde für die Wintersaison 2026 herausgebracht. Die Kollektion ist seit dem 10. Oktober im offiziellen US-Onlineshop erhältlich.

Die neuen Kleidungsstücke sind mit dem berühmten Drei-Streifen-Design der Marke und dem Trefoil-Logo verziert. Die Kollektion umfasst warme, wattierte Westen sowie gestrickte Kapuzenpullover.

Die Preise für die Produkte liegen je nach Art der Kleidung zwischen 55 und 80 Dollar. Adidas bietet zudem weitere Kleidung und Accessoires für Haustiere an.