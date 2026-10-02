Adidas präsentiert Prototyp eines Laufschuhs mit anpassbarer Sohlenhärte

·13·Welt
Adidas präsentiert Prototyp eines Laufschuhs mit anpassbarer Sohlenhärte

Adidas hat einen Prototyp des Laufschuhs Adizero Gearshift vorgestellt, bei dem die Sohlenhärte je nach Laufbedingungen angepasst werden kann. Die neue Technologie basiert auf einer verstellbaren Carbonplatte in der Sohle. Dies berichtete Gear Patrol.

Es wird berichtet, dass der Sohlenmechanismus des Schuhs auf einen weicheren oder härteren Zustand eingestellt werden kann. Bei entspanntem Laufen und auf unebenen Wegen soll die Flexibilität des Schuhs durch das Weichstellen der Platte erhöht werden.

Bei schnellem Laufen oder hohem Tempo wird der Mechanismus in einen härteren Zustand versetzt. Dabei verstärkt die Carbonplatte den Effekt einer „Feder“, wie man sie von herkömmlichen Laufschuhen kennt, und kann so die Effizienz beim Abstoßen verbessern.

Interessanterweise ist das System nicht auf zwei Zustände beschränkt. Die Härte der Platte lässt sich stufenweise zwischen weich und hart einstellen.

Schwarz-weißer Adidas Adizero-Laufschuh mit dicker Sohle.

Bei der mechanischen Version des Prototyps erfolgt die Einstellung manuell über einen speziellen Schieberegler an der Seite der Sohle. Bei der elektronischen Version kann das System über eine App auf dem Smartphone oder der Smartwatch gesteuert werden. Da die elektronische Variante über einen Akku und weitere Komponenten verfügt, ist sie schwerer als die mechanische Version.

Bisher ist der Adizero Gearshift ein Prototyp, der noch nicht in Serie produziert wird. Adidas hat damit demonstriert, dass die Technologie in Zukunft in kommerziellen Laufschuhen eingesetzt werden könnte, ein Verkaufsdatum wurde jedoch nicht genannt.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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