Dagestanischer Seiltänzer überrascht alle mit Plov-Zubereitung in 100 Metern Höhe

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Dagestanischer Seiltänzer überrascht alle mit Plov-Zubereitung in 100 Metern Höhe

Der dagestanische Seiltänzer und Trainer Kamil Mamajew hat im Korb eines Heißluftballons in 100 Metern Höhe Plov in einem Kessel zubereitet. Das ungewöhnliche Experiment wurde am 10. Oktober auf dem V. Internationalen Plov-Festival im Erpeli-Ökopark in Dagestan präsentiert. Dies berichteten lokale Medien.

Laut Mamajew wollte er mit dieser Darbietung die alte Kunst und Kultur des dagestanischen Seiltanzes bekannter machen. Die Organisatoren präsentierten dieses Experiment als Rekord für die Zubereitung von Plov in 100 Metern Höhe.

Der bei der Veranstaltung zubereitete Plov wurde bei einer Wohltätigkeitsauktion für 100.000 Rubel verkauft. Der Käufer behielt das Gericht jedoch nicht für sich, sondern verteilte es kostenlos an die Festivalbesucher.

Dagestanischer Seiltänzer überrascht alle mit Plov-Zubereitung in 100 Metern Höhe
Kamil MamajewErpeli-ÖkoparkV. Internationales Plov-Festival100 MeterPlov
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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