Französische Seiltänzerin überquert 400 Meter langes Seil in 186 Metern Höhe

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Französische Seiltänzerin überquert 400 Meter langes Seil in 186 Metern Höhe

Die berühmte französische Seiltänzerin und Zirkusartistin Tatiana-Mosio Bongonga hat ihren neuesten gefährlichen und atemberaubenden Auftritt erfolgreich absolviert.

Am 20. September überquerte sie in der französischen Stadt Loos-en-Gohelle ein 400 Meter langes Seil, das zwischen zwei der höchsten Abraumhalden Europas – künstlichen Hügeln aus dem Kohlebergbau – gespannt war. Das Seil befand sich in einer Höhe von 186 Metern über dem Boden.

Die 42-jährige Künstlerin legte diese Strecke ohne Sicherheitsgurt oder Sicherungsnetz zurück. Ihr Auftritt dauerte mehr als 36 Minuten.

Das außergewöhnliche Spektakel wurde von über 9.000, nach einigen Angaben sogar fast 10.000 Zuschauern verfolgt. Als Tatiana-Mosio Bongonga das Ziel erfolgreich erreichte, wurde sie vom Publikum mit Applaus empfangen.

Dieser Auftritt wurde im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals organisiert; die Idee dazu hatte die Künstlerin bereits im Jahr 2019.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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