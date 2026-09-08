Attraktion in England bleibt stehen, 27 Personen in 15 Metern Höhe fest

Im Vergnügungspark Pleasurewood Hills im englischen Lowestoft kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Nachdem die Achterbahn namens „Wipeout“ auf den Schienen stehen blieb, saßen 27 Fahrgäste in etwa 15 Metern Höhe fest.

Der Vorfall ereignete sich am 31. August gegen 13:26 Uhr. Die Wagen der Attraktion blieben in einer Höhe von etwa 15 Metern stehen, die Fahrgäste hingen jedoch nicht über Kopf.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst von Suffolk wurden für die Rettungsarbeiten hinzugezogen. Spezialisten nutzten spezielle Höhenrettungsausrüstung, Drehleitern und eine Scherenhebebühne, um die Passagiere nacheinander sicher zu Boden zu bringen.

Alle 27 Personen konnten bis 16:05 Uhr sicher gerettet werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Wipeout gilt als eine der Hauptattraktionen im Park Pleasurewood Hills.

Die Ursache des Vorfalls ist bisher noch nicht bekannt.