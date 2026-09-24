Arman Tsarukyan, der Nr. 1 Herausforderer im UFC-Leichtgewicht und einer der größten Stars der globalen MMA-Szene, hat ein weiteres kreatives Video veröffentlicht, das in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. Am 19. September, in Los Angeles (USA), sicherte sich der Kämpfer einen absoluten Sieg, indem er den gefährlichen brasilianischen Striker Maurício Ruffy in der ersten Runde des UFC 331 Co-Main Events ausknockte. Nach diesem glänzenden Erfolg präsentierte er seinen traditionellen gastronomischen Vlog. Auf seiner Instagram-Seite widmete Tsarukyan die neueste Folge seiner Reihe über das Probieren von Weltküchen direkt der berühmten usbekischen Nationalküche.

Begleitet wurde er von der bekannten MMA-Bloggerin und Reporterin Nina Drama: Die Stars probierten begeistert usbekischen Plov, Tandir-Brot und Achichuk-Salat. Besonders bemerkenswert: Ganz nach orientalischer Tradition aßen beide den Plov ohne Löffel, nur mit den Händen. Arman hinterließ einen aufrichtigen und humorvollen Kommentar zu seinem Videobeitrag: „Endlich kann ich mal wieder richtig mit den Händen essen“ und fügte das Länderkürzel für Usbekistan sowie nationale Symbole hinzu. Innerhalb weniger Stunden erreichte das Video Millionen von Aufrufen und erntete den Applaus usbekischer Fans.

Also, in Los Angelesnach seinem K.o.-Sieg: Wohin führt Tsarukyans Weg als Nächstes? Wann findet der Kampf um den Meisterschaftsgürtel gegen Islam Makhachev oder Usman Nurmagomedov statt und warum wird die usbekische Küche zum Favoriten der Weltmeister?

„Usbekischer Plov, Essen mit den Händen und ein K.o. in Runde 1“: 5 Kernpunkte von Tsarukyans Video

Höhepunkte aus Arman Tsarukyans viralem Beitrag und seinem jüngsten sportlichen Erfolg:

Usbekische Gerichte auf dem Prüfstand: Der UFC-Topstar probierte in seinem Videoblog usbekische Spezialitäten – Plov, Brot und nationale Salate;

„Die Freude am Essen mit den Händen“: Tsarukyan und Nina Drama folgten orientalischen Traditionen und aßen den Plov mit den Händen, wobei der Athlet ausrief: „Endlich mal wieder richtiges Essen!“;

Berühmtes Duett mit Nina Drama: Medienstar Nina Drama, die Millionen von Followern hat, nahm an der gastronomischen Herausforderung an Armans Seite teil;

Blitzsieg bei UFC 331: Am 19. September in Los Angeles schlug Tsarukyan Maurício Ruffy in der ersten Runde k.o. und festigte damit seinen Status;

Werbung für die Marke Usbekistan: Dass ein MMA-Star von Weltklasse die usbekische Küche auf einer globalen Plattform würdigt, leistet einen riesigen Beitrag zur Förderung des Tourismus und der Kultur.

Arman Tsarukyan: Analyse des letzten Kampfergebnisses und gastronomischer Bericht

Kennzahlen von Tsarukyans Kampf in Los Angeles und seinem neuen Social-Media-Content:

Kriterien und Richtungen Echter Kampf bei UFC 331 Spezial-Vlog über usbekisches Essen Datum und Ort 19. September, Los Angeles (USA) Erholungsphase nach dem Sieg Kampfformat / Event UFC 331 Co-Main Event Reihe zum Probieren von Weltküchen Gegner und Partner Maurício Ruffy (Brasilien) Nina Drama (bekannte UFC-Journalistin/Bloggerin) Ergebnis Tsarukyans Sieg durch K.o. in Runde 1 Plov, Brot und nationale Gerichte mit den Händen essen Bewertung Absoluter Nr. 1 Herausforderer in der Division „Endlich kann ich mal wieder richtig mit den Händen essen“ Medien- und Reichweitenwirkung Ein weiterer Sieg auf Top-Niveau im Oktagon Globale PR für usbekische Kultur und Kulinarik

MMA und Medien-Expertise: Warum trendete dieses Tsarukyan-Video auf Discover?

Fazit von Sportkommentatoren und Medienvermarktern:

Vom „Oktagon-Raubtier“ zum sympathischen Menschen: Der psychologische Kontrast eines gefährlichen Kämpfers, der Ruffy in der ersten Runde ausknockte und nun an einem einfachen Tisch Plov mit den Händen isst, schafft eine starke Bindung zu den Fans;

Die phänomenale Kraft usbekischer Speisen: Profikämpfer benötigen nach dem Gewichtsverlust und harten Kämpfen hochwertige, kalorienreiche Nahrung; Plov und natürliche Produkte werden weltweit als ideal für die Regeneration von Athleten anerkannt;

Der Nina-Drama-Faktor und Viralität: Nina Drama ist eine der einflussreichsten Medienpersönlichkeiten im MMA-Bereich; dass sie usbekischen Plov probierte, sorgte dafür, dass der Inhalt sowohl im westlichen als auch im östlichen Segment viral ging;

Nächster Schritt zum Gürtel: Nach dem brillanten K.o. am 19. September wird Tsarukyan seine Erholung beenden und das Trainingslager für einen Meisterschaftskampf Ende des Jahres oder Anfang 2027 beginnen.

Arman Tsarukyans aufrichtige Emotionen und sein hoher Respekt vor der usbekischen Küche zeigten einmal mehr, dass Sport keine Grenzen kennt und unsere nationalen Werte weltweit geschätzt werden.

Was halten Sie davon, dass Arman Tsarukyan usbekischen Plov mit den Händen isst? Kann er nach seinem Sieg in der 1. Runde gegen Ruffy am 19. September den UFC-Leichtgewichtsgürtel gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen heißen Bericht über Sportstars und usbekische Küche mit allen MMA-Fans!