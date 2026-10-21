ChatGPT sorgt für Tausende Probleme an deutschen Gerichten

·8·Welt
ChatGPT sorgt für Tausende Probleme an deutschen Gerichten

In Deutschland nehmen die mit ChatGPT erstellten Klageschriften zu und stellen Richter vor neue Herausforderungen. Einige Eingaben umfassen Tausende von Seiten und enthalten nicht existierende Gesetze sowie frei erfundene Gerichtsurteile.

Es wird berichtet, dass die Zahl der Personen, die künstliche Intelligenz für ihre Klagen nutzen, deutlich gestiegen ist. Dies erhöht die Arbeitsbelastung des Justizpersonals und verkompliziert den Prozess der Dokumentenprüfung.

4500-seitige Klageschrift belastet Richter

Es heißt, dass einige Klageschriften ein Volumen von bis zu 4500 Seiten erreichen. Die Prüfung solch umfangreicher Dokumente erfordert von den Richtern viel Zeit und Mühe.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass ChatGPT rechtliche Informationen manchmal falsch wiedergibt. Insbesondere besteht die Gefahr, dass die KI nicht existierende Gesetze oder nie gefällte Gerichtsurteile als Fakten präsentiert.

Infolgedessen sind Justizmitarbeiter gezwungen, die angeführten Beweise, Rechtsnormen und Gerichtsurteile einzeln zu überprüfen.

Plant Deutschland eine Begrenzung des Dokumentenumfangs?

Da die Situation ernst geworden ist, prüft das Bundesjustizministerium die Möglichkeit, den Umfang der bei Gericht einzureichenden Dokumente zu begrenzen.

Interessanterweise könnte dieselbe Technologie auch zur Lösung der durch KI verursachten Probleme beitragen. Gerichte könnten KI einsetzen, um übermäßig lange Schriftsätze zu analysieren, wichtige Informationen zu extrahieren und die Bearbeitung von Dokumenten zu beschleunigen.

Dennoch bleibt die Überprüfung der Genauigkeit rechtlicher Informationen bei der Nutzung solcher Technologien entscheidend. Denn egal wie überzeugend ein von KI erstellter Text wirkt, jedes Gesetz und jedes Urteil darin muss der Realität entsprechen.

DeutschlandChatGPTKlageschriftenJustizministeriumKünstliche Intelligenz
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

8 US-Bundesstaaten verklagen OpenAI: Welche Vorwürfe werden gegen ChatGPT erhoben?8 US-Bundesstaaten verklagen OpenAI: Welche Vorwürfe werden gegen ChatGPT erhoben?18 Oktober 15:37Landwirt wegen Plänen zur Tötung seines Sohnes via ChatGPT festgenommenLandwirt wegen Plänen zur Tötung seines Sohnes via ChatGPT festgenommen21 September 09:11ChatGPT-Plan führt zur Festnahme: Bauer in Brasilien verhaftetChatGPT-Plan führt zur Festnahme: Bauer in Brasilien verhaftet20 September 23:20Deutschland schickt Tausende Syrer zurück: Abschiebung hat begonnenDeutschland schickt Tausende Syrer zurück: Abschiebung hat begonnen14 Oktober 19:49„Der Krieg ist vorbei, kehren Sie heim!“: Deutschland will syrische Flüchtlinge abschieben„Der Krieg ist vorbei, kehren Sie heim!“: Deutschland will syrische Flüchtlinge abschieben22 September 17:04Deutschland ruft Bürger zur Kriegsbereitschaft auf – ein dringender und drastischer Appell!Deutschland ruft Bürger zur Kriegsbereitschaft auf – ein dringender und drastischer Appell!19 September 17:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar