ChatGPT sorgt für Tausende Probleme an deutschen Gerichten

In Deutschland nehmen die mit ChatGPT erstellten Klageschriften zu und stellen Richter vor neue Herausforderungen. Einige Eingaben umfassen Tausende von Seiten und enthalten nicht existierende Gesetze sowie frei erfundene Gerichtsurteile.

Es wird berichtet, dass die Zahl der Personen, die künstliche Intelligenz für ihre Klagen nutzen, deutlich gestiegen ist. Dies erhöht die Arbeitsbelastung des Justizpersonals und verkompliziert den Prozess der Dokumentenprüfung.

4500-seitige Klageschrift belastet Richter

Es heißt, dass einige Klageschriften ein Volumen von bis zu 4500 Seiten erreichen. Die Prüfung solch umfangreicher Dokumente erfordert von den Richtern viel Zeit und Mühe.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass ChatGPT rechtliche Informationen manchmal falsch wiedergibt. Insbesondere besteht die Gefahr, dass die KI nicht existierende Gesetze oder nie gefällte Gerichtsurteile als Fakten präsentiert.

Infolgedessen sind Justizmitarbeiter gezwungen, die angeführten Beweise, Rechtsnormen und Gerichtsurteile einzeln zu überprüfen.

Plant Deutschland eine Begrenzung des Dokumentenumfangs?

Da die Situation ernst geworden ist, prüft das Bundesjustizministerium die Möglichkeit, den Umfang der bei Gericht einzureichenden Dokumente zu begrenzen.

Interessanterweise könnte dieselbe Technologie auch zur Lösung der durch KI verursachten Probleme beitragen. Gerichte könnten KI einsetzen, um übermäßig lange Schriftsätze zu analysieren, wichtige Informationen zu extrahieren und die Bearbeitung von Dokumenten zu beschleunigen.

Dennoch bleibt die Überprüfung der Genauigkeit rechtlicher Informationen bei der Nutzung solcher Technologien entscheidend. Denn egal wie überzeugend ein von KI erstellter Text wirkt, jedes Gesetz und jedes Urteil darin muss der Realität entsprechen.