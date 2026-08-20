„Ein neuer riesiger Krater auf dem Mond“: Eine Falcon-9-Rakete stürzte unerwartet auf den Mond

Ein Ereignis hat die Sicherheit im Weltraum und das Problem des Weltraummülls erneut in den Mittelpunkt gerückt. Die Oberstufe einer US-amerikanischen Falcon-9-Rakete stürzte unkontrolliert auf die Mondoberfläche und erzeugte durch den heftigen Aufprall einen neuen Krater. Wie haben Raumfahrzeuge die Folgen dieser seltenen Kollision aufgenommen, und welche Gefahren entstehen dadurch für Weltraummissionen?

Unerwarteter Aufprall und ein neu entstandener Krater

Die Falcon-9-Rakete brachte im Januar vergangenen Jahres experimentelle Ausrüstung und zwei Landemodule zum Mond. Nach Abschluss der Mission blieb die Oberstufe der Rakete in einer offenen Umlaufbahn. Obwohl Wissenschaftler erwarteten, dass sie früher oder später mit dem Mond kollidieren würde, ereignete sich der Absturz am 5. August 2026 völlig unkontrolliert und ungeplant.

Eine Woche später, am 11. und 12. August, flog der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA über die Einschlagstelle und konnte den neu entstandenen Krater in hoher Auflösung fotografieren.

Details zum Falcon-9-Einschlag auf dem Mond

Kennzahl Ereignisparameter und Einzelheiten Datum des Ereignisses 5. August 2026 (unkontrollierter Einschlag) Größe des entstandenen Kraters Durchmesser Mehr als 18 Meter, bei einer Tiefe von etwa 3 Metern Erstes Raumfahrzeug, das ihn registrierte Der südkoreanische Danuri Orbiter Raumfahrzeug, das detaillierte Aufnahmen machte Der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA Struktur des Kraters Helle, frische Gesteine und Boden, die aus tieferen Schichten herausgeschleudert wurden Historische Bedeutung Der zweite dokumentierte Fall der Geschichte, bei dem Raketenteile versehentlich auf den Mond trafen

Der zweite versehentliche Einschlag auf dem Mond und eine Gefahr im Weltraum

Laut NBC News handelt es sich um den zweiten dokumentierten Vorfall in der Geschichte der Menschheit, bei dem Raketenrückstände versehentlich mit der Mondoberfläche kollidierten. Zuvor stürzte 2022 ein Teil, bei dem es sich vermutlich um die Oberstufe einer chinesischen Rakete handelte, auf die Rückseite des Mondes. Peking bestritt jedoch offiziell jede Beteiligung.

Experten warnen, dass schwere Raketenreste in der Umlaufbahn und unkontrollierter Weltraummüll eine ernsthafte Gefahr für künftige wissenschaftliche Expeditionen zum Mond, private Landegeräte und zukünftige Basen darstellen.

Sollten Raumfahrtagenturen und private Unternehmen Ihrer Meinung nach dafür zur Verantwortung gezogen werden, unkontrollierte Abstürze von Weltraummüll auf den Mond zu verhindern?

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