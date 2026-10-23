Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ғаналик Эбо Ноа 25 декабр куни бошланишини иддао қилаётган уч йиллик сув тошқинидан инсониятни қутқариш учун ёғоч кемалар қурмоқда.
- Ўзини замонавий Нўҳ деб атаётган бу шахс Худо унга ўнтагача кема қуришни буюрганини таъкидлаб, ижтимоий тармоқларда катта аудитория тўплади.
Ғарбий Африкада жойлашган Ғана давлатидан чиққан, ўзини пайғамбар деб эълон қилган Эбо Ноа 25 декабрдан бошланиши кутилaётган қиёмат сув тошқинидан инсониятни қутқариш мақсадида улкан ёғоч кемалар қурмоқда.
Христиан динига эътиқод қилувчиларнинг аксарияти учун 25 декабрь қувонч ва байрамга бой кун ҳисобланади. Бироқ Ғанадан чиққан ўзини пайғамбар деб атаётган шахснинг таъкидлашича, бу сана жорий йилда бутун Ер юзини қамраб оладиган ва уч йил давом этадиган улкан сув тошқинининг бошланишини англатади. Унинг фикрича, бундай фалокатдан омон қолишнинг ягона йўли — Худонинг ўзи унга қуришни буюрган ёғоч кемалардан бирига чиқишдир.
Интернетда Эбо Исо ва Игбо Ноа каби бошқа номлар билан ҳам танилган Эбо Ноа ўзига хос, баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётган ва шахси ҳақида кўп маълумотлар мавжуд бўлмаган инсон ҳисобланади. Унинг айтишича, Худо унга Нўҳ пайғамбарнинг вазифасини қайта бажаришни, инсониятни ҳамда бошқа ҳайвон турларини яна бир бор самовий тошқиндан асраб қолишни топширган. Ушбу офат эса айнан Рождество байрами куни бошланиши керак.
Ижтимоий тармоқлардаги машҳурлик ва сирли шахс
Замонавий Нўҳ сифатида танилаётган бу шахс ҳақида аниқ маълумотлар жуда кам. Ҳатто унинг ҳақиқий исми ва қаерда истиқомат қилиши каби энг оддий маълумотлар ҳам жамоатчиликка маълум эмас. Шунга қарамай, у ижтимоий тармоқларда анчагина катта аудиторияни тўплашга улгурган.
Ойлар давомида унинг эскирган, йиртиқ кийимларда китоб ўқиётгани ёки қурилаётган ёғоч кемаларни кўздан кечираётгани акс этган видеолар интернетда тарқалиб келмоқда. Рождество байрами яқинлашгани сари эса унинг фаолиятига бўлган қизиқиш янада ортиб бормоқда.
Ғаналик ўзини пайғамбар деб атаётган шахс август ойидан бери яқинлашиб келаётганини иддао қилаётган библиявий сув тошқини ҳақида гапириб келади. Унинг сўзларига кўра, Худо унга ўнтагача ёғоч кема қуришни буюрган.
Айрим манбаларда бу кемалар бир неча минг кишини сиғдира олиши айтилса, бошқа маълумотларда уларнинг сиғими 600 миллион кишигача етиши мумкинлиги таъкидланади. Бироқ бундай улкан рақамлар ҳақиқатдан анча йироқ ва бўрттирилган кўринади.
Масхаралар ва интернет фойдаланувчиларининг ҳазиллари
Кутилганидек, Эбо Ноа ижтимоий тармоқларда кўплаб танқид ва масхараларга дуч келмоқда. Фойдаланувчилар унинг қурилаётган кемалари ҳақида турли ҳазиломуз саволлар беришмоқда. Жумладан, кемаларда Wi-Fi бўладими ёки йўловчилар Cash App хизматидан фойдалана оладими, деган саволлар ҳам тарқалган.
Бироқ у бундай ҳазилларга нисбатан хотиржам муносабатда бўлаётгандек кўринади. Эбо Ноанинг таъкидлашича, Нўҳ пайғамбар ҳам ўз даврида одамлар томонидан масхара қилинган, аммо бу ҳолат уни зиммасидаги вазифани бажаришдан қайтармаган. Шу сабабли у ҳам атрофдагиларнинг кулгиси ва шубҳаларига қарамай, ўз миссиясини давом эттираётганини билдирмоқда.
Бир вақтлар Эбо Ноа эчкилар ва қушлар каби ҳайвонлар кемалар қурилаётган ҳудудга «илоҳий кўрсатма асосида» кела бошлаганини ҳам айтган. Аммо ҳозиргача бу даъволарни тасдиқловчи ишончли маълумотлар мавжуд эмас.
Унинг қурилиш ишларида фойдаланаётган кемалари эса ташқи кўринишидан оддий ёғоч қайиқларга ўхшайди. Улар бир неча ўнлаб одамни ҳам жойлаштиришга қийналиши мумкин бўлган ҳолатда кўринади. Шунинг учун юз миллионлаб инсонлар ва турли ҳайвонларни сиғдириш ҳақидаги даъволар кўпчиликда жиддий шубҳа уйғотмоқда.
Эбо Ноа ҳақиқатан ҳам мавжудми?
Эбо Ноа TikTok ва Instagram каби ижтимоий тармоқларда юз минглаб кузатувчиларга эга. Бироқ унинг шахси ва фаолияти ҳақидаги саволлар ҳамон очиқ қолмоқда.
Айрим фойдаланувчилар унинг ҳақиқатан ҳам мавжуд эканига шубҳа билдиришмоқда. Маълумотларга кўра, Ғананинг йирик оммавий ахборот воситалари унинг шахсини аниқлаш ёки у билан боғланишга муваффақ бўлмаган. Кемалар қурилаётган жойнинг аниқ манзили ҳам номаълумлигича қолмоқда.
Шу сабабли айримлар Эбо Ноа образи сунъий интеллект ёрдамида яратилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бироқ унинг акс этган видеолари анча реал кўринади. Ҳозирча бу тахминларни тасдиқлайдиган ёки рад этадиган ишончли далиллар келтирилмаган.
Эбо Ноанинг шахси, ваъзлари ва яқинлашиб келаётгани айтилган сув тошқини ҳақидаги даъволарни мустақил равишда тасдиқлашнинг имкони йўқ. Шунинг учун унинг башоратлари ҳақиқатга мос келиш-келмаслиги ҳозирча номаълум.
Ҳозирча жамоатчилик учун қолган ягона йўл — Рождество байрами куни яқинлашишини кутиш. Бироқ унинг даъволари тасдиқланмаганини унутмаслик ва шов-шувли хабарларга танқидий ёндашиш муҳим.
Изоҳлар 0
…