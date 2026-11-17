Мексика осмонида птеродактил пайдо бўлдими? Вирал видеолар юзасидан расмийлар изоҳ берди
Мексиканинг Сьюдад-Хуарес шаҳри осмонида улкан қанотли жонзот учиб юргани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Айрим фойдаланувчилар тасвирлардаги мавжудотни миллионлаб йиллар аввал йўқ бўлиб кетган птеродактилга ўхшатмоқда. Видеоларни мексикалик уфолог Хайме Мауссан ҳам ўз саҳифасида улашган.
Тарқалган кадрларда қоронғи осмонда катта қанотли номаълум жонзот учиб ўтаётгани кўринади. Мауссан уни птеранодонга ўхшатиб, ҳодисани чуқурроқ ўрганиш кераклигини билдирган. Бироқ видеоларда айнан қандай жонзот акс этгани ҳозирча ишончли тарзда аниқланмаган.
Сьюдад-Хуарес шаҳар фуқаро муҳофазаси хизмати раҳбари Серxио Родригес ушбу видеоларни «рақамли кўнгилочар контент» деб атади ва аҳолини тасдиқланмаган маълумотларни тарқатмасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, ҳақиқатан ҳам тарихдан олдинги даврга мансуб жонзот аниқланганида, Мексика Миллий антропология ва тарих институти ҳамда халқаро илмий ташкилотлар бу ҳолатни ўрганган бўларди.
Мутахассислар эса видеодаги қанотли силуэт маҳаллий ҳудудда учрайдиган йирик қуш — кўк қарқара бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Айрим кадрларга сунъий интеллект ёрдамида ишлов берилгани ёки улар сунъий яратилгани ҳақидаги фикрлар ҳам мавжуд. Бироқ асл видеофайллар бўйича тўлиқ техник экспертиза натижалари очиқланмаган.
Птерозаврлар, жумладан, птеродактил ва птеранодонлар миллионлаб йиллар аввал яшаган учувчи судралиб юрувчилар бўлиб, тахминан 66 миллион йил аввал қирилиб кетган. Ҳозирча Сьюдад-Хуарес осмонида бундай жонзот пайдо бўлганини тасдиқловчи илмий далил йўқ.
Шундай қилиб, видеоларда қандай жонзот акс этгани борасида турли тахминлар мавжуд, аммо птеродактил ҳақидаги даъволар тасдиқланмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…