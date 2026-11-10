АҚШ ва Эрон ўртасида сенсацион келишув: 9 млрд доллар ва Ҳурмуз бўғози эвазига уран чеклови

2 дақиқа ўқиш102
АҚШ ва Эрон ўртасида сенсацион келишув: 9 млрд доллар ва Ҳурмуз бўғози эвазига уран чеклови
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ ва Эрон Қатар ҳамда Покистон воситачилигида уранни бойитишни 3,67 фоизгача чеклаш бўйича дастлабки келишувга эришмоқда.
  • Ушбу битим доирасида Теҳроннинг 6–9 млрд долларлик музлатилган активлари босқичма-босқич очилиши ҳамда Ҳурмуз бўғозидаги денгиз қамалининг бекор қилиниши кўзда тутилган.

АҚШ ва Эрон ўртасида йиллар давомида тўхтаб қолган ядровий музокараларда кутилмаган бурилиш юз бермоқда. Al Arabiya телеканали ўз манбаларига таяниб хабар беришича, Қатар ва Покистон илгари сурган янги воситачилик ташаббуси доирасида Вашингтон ва Теҳрон яқин кунларда дастлабки келишувга эришиши мумкин. Режа Эрон ҳудудида уранни бойитишни 3,67 фоизгача чеклашни ва бунинг эвазига йирик иқтисодий-стратегик енгилликлар беришни назарда тутади.

3,67 фоизлик чегара: Томонлар қандай шартларга рози бўлди?

Янги таклиф икки давлат ўртасида тўғридан-тўғри жиддий музокаралар жараёнини қайта жонлантирди. Хабарда келтирилишича, Оқ уй Теҳроннинг ўз ҳудудида уранни 3,67 фоизгача бойитишига расман розилик билдирган ва Эрон раҳбарияти ҳам ушбу шартни қабул қилган.

Бироқ асосий баҳсли нуқта — Эронда аллақачон 60 фоизгача бойитиб улгурилган уран захираси бўлиб қолмоқда. Вашингтон ушбу юқори даражадаги хомашёни сезиларли даражада пасайтиришни талаб қилмоқда. Мазкур жараённи амалга ошириш ва техник ёрдам кўрсатиш учун махсус учинчи давлатни жалб қилиш варианти кўриб чиқилмоқда.

Келишув бандлари

АҚШ ва воситачилар талаби

Эрон розилиги ва олинадиган манфаат

Уран бойитиш даражаси

Максимум 3,67% билан чеклаш

Расмий Теҳрон ушбу кўрсаткичга рози бўлди

60 фоизли захиралар

Даражасини кескин пасайтириш

Учинчи давлат кўмагида қайта ишлаш муҳокамада

МАГАТЭ инспекторлари

Инспекцияларни тўлиқ қайта тиклаш

Ваколатлар кўлами ва шартлари келишилмоқда

Музлатилган активлар

6–9 млрд долларни босқичма-босқич очиш

Теҳрон музлатилган маблағларига эгалик қилади

Ҳурмуз бўғози ва денгиз йўли

Денгиз қамалини олиб ташлаш

Бўғознинг зудлик билан тўлиқ очилиши

«Қатар ва Покистоннинг дипломатик ташаббуси нафақат ядровий дастурни хавфсиз чегарага қайтаради, балки глобал нефть савдосининг асосий томири бўлган Ҳурмуз бўғозидаги кескинликни ҳам тўлиқ юмшатиши мумкин».

9 миллиард доллар ва Ҳурмуз бўғози: Катта муроса нархи

Келишувга эришилган тақдирда, АҚШ Эроннинг санкциялар остида музлатиб қўйилган 6 миллиарддан 9 миллиард долларгача бўлган молиявий активларини блокдан чиқариши кутилмоқда. Бу санкциялар гирдобидаги Эрон иқтисодиёти учун кучли молиявий омил бўлади.

Шунингдек, режада минтақавий ва глобал хавфсизлик учун ҳал қилувчи банд мавжуд: Ҳурмуз бўғозини зудлик билан тўлиқ кемалар қатнови учун очиш ҳамда денгиз блокадасини бекор қилиш. Бу қадам жаҳон энергия бозорида нефть ташиш хавфсизлигини таъминлашда улкан аҳамиятга эга.

Ҳозирда томонлар Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) инспекторларининг Эронга қайтиш шартлари ва уларнинг текширув ваколатлари чегарасини келишмоқда. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Яқин Шарқда узоқ йиллардан буён давом этаётган энг хавфли инқирозлардан бири вақтинча бўлса-да, тинч йўл билан жиловланиши мумкин.

Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги бу дастлабки муроса чиндан ҳам мустаҳкам бўладими ёки санкциялар бекор қилингач, ядровий дастур яна кучаядими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари