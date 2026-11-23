Дунёдаги энг митти зирҳли ҳайвон: пушти эртак зирҳлиси ҳақида қизиқарли фактлар
Аргентинанинг марказий қисмидаги қумли ҳудудларда яшовчи «пушти эртак зирҳлиси» (Pink Fairy Armadillo) ўзининг ноодатий кўриниши ва ниҳоятда камёблиги билан ажралиб туради. Бу митти жонивор зирҳлилар оиласининг энг кичик вакили бўлиб, ҳаётининг катта қисмини ер остида ўтказади.
Унинг тана узунлиги атиги 9–15 сантиметр, вазни эса тахминан 100 граммни ташкил этади. Кичик гавдасига қарамай, пушти эртак зирҳлиси ер қазишга жуда моҳир. Олд оёқларидаги йирик ва кучли тирноқлари ёрдамида қумни тезда ковлаб, ер остида ҳаракатланади. Хавфни сезганида эса бир неча сония ичида қумга кўмилиб, кўздан ғойиб бўлиши мумкин.
Жониворнинг энг диққатга сазовор жиҳати — орқа қисмини қоплаб турувчи оч пушти рангли зирҳидир. У бошқа зирҳлиларникидан фарқли равишда юпқа ва эгилувчан бўлади. Тери юзасига яқин жойлашган қон томирлари унинг пушти тусда кўринишига сабаб бўлади. Бу ўзига хос тузилиш ҳайвоннинг ер остидаги ҳаёт тарзига мослашишида муҳим аҳамиятга эга.
Пушти эртак зирҳлиси асосан тунда фаол бўлади. У чумолилар, ҳашаротлар личинкалари, ёмғир чувалчанглари ва шиллиқуртлар каби майда умуртқасизлар билан озиқланади. Озиқ излаб, қум остидаги йўлаклар бўйлаб ҳаракатланади.
Бироқ бу ноёб сутемизувчини табиатда учратиш жуда қийин. У кўп вақтини ер остида ўтказиши ва муҳит ўзгаришларига сезгирлиги сабабли олимлар томонидан ҳам кам ўрганилган. Табиий яшаш жойларининг қисқариши, қишлоқ хўжалиги фаолиятининг кенгайиши ва уй ҳайвонлари ҳужумлари унинг ҳаёти учун жиддий хавф туғдиради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…