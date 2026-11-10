1 доллар — 1,4 миллион риал: Дунёдаги энг қадрсиз валюта ахлатга улоқтирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон миллий валютаси — риал қора бозорда 1 АҚШ доллари учун 1,4 миллион риалдан ошиб, дунёдаги энг қадрсиз валютага айланди.
- Гиперинфляция ва санксиялар оқибатида юзага келган иқтисодий инқироз сабабли аҳоли пулни ахлатга ташлашгача бориб, норозилик билдирмоқда.
- Эрон Марказий банки нақд пул танқислигини юмшатиш учун 10 миллион риаллик янги банкнотани муомалага чиқарди, бироқ унинг халқаро бозордаги қиймати атиги 7 долларни ташкил этади.
Эрон иқтисодиёти кўп йиллик халқаро санкциялар, қатъий молиявий чекловлар ва назоратдан чиққан гиперинфляция оқибатида тарихий ҳалокат ёқасига келиб қолди. Мамлакатнинг миллий валютаси — риал ўз харид қобилиятини деярли тўлиқ йўқотди. Норасмий қора бозорда бир АҚШ долларининг курси 1,4 миллион риаллик психологик довондан ошиб, ушбу пул бирлигини расман сайёрадаги энг қадрсиз валютага айлантирди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолавҳаларда фуқароларнинг нақд пул боғламларини чиқинди сифатида ерга сочаётгани ёки рамзий норозилик белгиси сифатида ахлат қутиларига ташлаб юбораётганини кўриш мумкин. Бу манзара миллионлаб аҳоли орасида кучайиб бораётган чуқур умидсизлик ва ғазабнинг очиқ кўринишига айланди.
10 миллионлик купюра ва 7 долларлик реал қиймат
Пул айланмасидаги дефицитни қоплаш ва нақд пул танқислигини юмшатиш мақсадида Эрон Марказий банки мамлакат тарихидаги энг йирик — 10 миллион риаллик янги банкнотани муомалага чиқаришга мажбур бўлди. Бироқ сон жиҳатидан астрономик туюлган ушбу йирик қоғоз пулнинг бозордаги ҳақиқий қиймати атиги 7 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда.
Ҳукумат валютадан тўртта нолни олиб ташлаш ва аста-секин янги «туман» тизимига ўтиш орқали психологик босимни камайтиришга уринди. Аммо реал иқтисодий ислоҳотлар ва хорижий валюта оқимисиз амалга оширилган деноминация қадрсизланиш суръатини жиловлай олмади.
Иқтисодий кўрсаткич
Жорий ҳолат ва рақамлар
Ижтимоий таъсири
Қора бозордаги доллар курси
1 USD = 1 400 000 риалдан ортиқ
Миллий валюта дунёдаги энг қадрсиз мақомга тушди
Озиқ-овқат инфляцияси
120 фоиздан юқори
Кундалик истеъмол саватчаси нархи каррасига ошди
Энг кам иш ҳақи қамрови
Ойлик маош эҳтиёжларнинг 40 фоизини ҳам қопламайди
Аҳолининг катта қисми қашшоқлик чегараси ортида қолди
Энг йирик банкнота
10 миллион риаллик купюра
Халқаро бозордаги реал қиймати атиги ~7 доллар
ХВЖ баҳоси
Яқин Шарқдаги энг чуқур рецессия ҳолати
Иқтисодий ўсиш ва ишлаб чиқариш музлаган
«Қоғоз пул ўзи босиб чиқарилган қоғознинг таннархидан ҳам арзонлашиб кетганда, банк тизими фалажланади. Инсонлар кундалик бозор-ўчар учун сумкаларда пул ташишга мажбур бўлмоқда».
Санкциялар босими, ресурс танқислиги ва оммавий норозиликлар
Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) маълумотларига кўра, Эрон иқтисодиёти Яқин Шарқ минтақасидаги бошқа барча давлатларга нисбатан анча оғир таназзул даврини бошдан кечирмоқда. АҚШ томонидан Эрон нефть экспорти ва халқаро банк транзакцияларига қўйилган қаттиқ чекловлар давлат ғазнасининг асосий даромад манбаларини кесиб ташлади.
Валюта қадрсизланиши устига ёпирилган электр энергияси ва ичимлик суви таъминотидаги узилишлар аҳоли сабр косасини тўлдирди. Айни пайтда мамлакатнинг йирик шаҳарлари бўйлаб нарх-навонинг асоссиз ошиши ва ижтимоий ночорликка қарши кенг кўламли иқтисодий норозилик намойишлари давом этмоқда.
Сизнингча, ташқи санкциялар бекор қилинмаса, Эрон ҳукумати ички имкониятлар ва деноминация ҳисобига миллий валютани ҳалокатдан қутқариб қола оладими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…