1 доллар — 1,4 миллион риал: Дунёдаги энг қадрсиз валюта ахлатга улоқтирилмоқда

2 дақиқа ўқиш56
1 доллар — 1,4 миллион риал: Дунёдаги энг қадрсиз валюта ахлатга улоқтирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон миллий валютаси — риал қора бозорда 1 АҚШ доллари учун 1,4 миллион риалдан ошиб, дунёдаги энг қадрсиз валютага айланди.
  • Гиперинфляция ва санксиялар оқибатида юзага келган иқтисодий инқироз сабабли аҳоли пулни ахлатга ташлашгача бориб, норозилик билдирмоқда.
  • Эрон Марказий банки нақд пул танқислигини юмшатиш учун 10 миллион риаллик янги банкнотани муомалага чиқарди, бироқ унинг халқаро бозордаги қиймати атиги 7 долларни ташкил этади.

Эрон иқтисодиёти кўп йиллик халқаро санкциялар, қатъий молиявий чекловлар ва назоратдан чиққан гиперинфляция оқибатида тарихий ҳалокат ёқасига келиб қолди. Мамлакатнинг миллий валютаси — риал ўз харид қобилиятини деярли тўлиқ йўқотди. Норасмий қора бозорда бир АҚШ долларининг курси 1,4 миллион риаллик психологик довондан ошиб, ушбу пул бирлигини расман сайёрадаги энг қадрсиз валютага айлантирди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолавҳаларда фуқароларнинг нақд пул боғламларини чиқинди сифатида ерга сочаётгани ёки рамзий норозилик белгиси сифатида ахлат қутиларига ташлаб юбораётганини кўриш мумкин. Бу манзара миллионлаб аҳоли орасида кучайиб бораётган чуқур умидсизлик ва ғазабнинг очиқ кўринишига айланди.

10 миллионлик купюра ва 7 долларлик реал қиймат

Пул айланмасидаги дефицитни қоплаш ва нақд пул танқислигини юмшатиш мақсадида Эрон Марказий банки мамлакат тарихидаги энг йирик — 10 миллион риаллик янги банкнотани муомалага чиқаришга мажбур бўлди. Бироқ сон жиҳатидан астрономик туюлган ушбу йирик қоғоз пулнинг бозордаги ҳақиқий қиймати атиги 7 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда.

Ҳукумат валютадан тўртта нолни олиб ташлаш ва аста-секин янги «туман» тизимига ўтиш орқали психологик босимни камайтиришга уринди. Аммо реал иқтисодий ислоҳотлар ва хорижий валюта оқимисиз амалга оширилган деноминация қадрсизланиш суръатини жиловлай олмади.

Иқтисодий кўрсаткич

Жорий ҳолат ва рақамлар

Ижтимоий таъсири

Қора бозордаги доллар курси

1 USD = 1 400 000 риалдан ортиқ

Миллий валюта дунёдаги энг қадрсиз мақомга тушди

Озиқ-овқат инфляцияси

120 фоиздан юқори

Кундалик истеъмол саватчаси нархи каррасига ошди

Энг кам иш ҳақи қамрови

Ойлик маош эҳтиёжларнинг 40 фоизини ҳам қопламайди

Аҳолининг катта қисми қашшоқлик чегараси ортида қолди

Энг йирик банкнота

10 миллион риаллик купюра

Халқаро бозордаги реал қиймати атиги ~7 доллар

ХВЖ баҳоси

Яқин Шарқдаги энг чуқур рецессия ҳолати

Иқтисодий ўсиш ва ишлаб чиқариш музлаган

«Қоғоз пул ўзи босиб чиқарилган қоғознинг таннархидан ҳам арзонлашиб кетганда, банк тизими фалажланади. Инсонлар кундалик бозор-ўчар учун сумкаларда пул ташишга мажбур бўлмоқда».

Санкциялар босими, ресурс танқислиги ва оммавий норозиликлар

Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) маълумотларига кўра, Эрон иқтисодиёти Яқин Шарқ минтақасидаги бошқа барча давлатларга нисбатан анча оғир таназзул даврини бошдан кечирмоқда. АҚШ томонидан Эрон нефть экспорти ва халқаро банк транзакцияларига қўйилган қаттиқ чекловлар давлат ғазнасининг асосий даромад манбаларини кесиб ташлади.

Валюта қадрсизланиши устига ёпирилган электр энергияси ва ичимлик суви таъминотидаги узилишлар аҳоли сабр косасини тўлдирди. Айни пайтда мамлакатнинг йирик шаҳарлари бўйлаб нарх-навонинг асоссиз ошиши ва ижтимоий ночорликка қарши кенг кўламли иқтисодий норозилик намойишлари давом этмоқда.

Сизнингча, ташқи санкциялар бекор қилинмаса, Эрон ҳукумати ички имкониятлар ва деноминация ҳисобига миллий валютани ҳалокатдан қутқариб қола оладими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари