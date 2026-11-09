Туркияда 22 каратли олтин билан қопланган ширинлик харидорларнинг қизиқишини уйғотмоқда

·3·Дунё
Туркияда 22 каратли олтин билан қопланган ширинлик харидорларнинг қизиқишини уйғотмоқда

Туркиянинг Амася шаҳридаги озиқ-овқат маҳсулотлари дўконида ноодатий ширинлик харидорлар эътиборини тортмоқда. Гап 22 каратли ейиладиган олтин кукуни билан безатилган турк локуми ҳақида бормоқда. Унинг бир килограмми 10 минг турк лирасидан сотилмоқда.

Бодом, писта ва қизил қорақат қўшиб тайёрланган ушбу ширинлик ташқи кўриниши билан ҳам бошқалардан ажралиб туради. Локумнинг усти озиқ-овқат маҳсулотларида фойдаланишга мўлжалланган олтин кукуни билан қопланган.

Дўкон эгаси Селим Каянинг маълум қилишича, 50 килограмм локум тайёрлаш жараёнида жами 5 грамм 22 каратли олтиндан фойдаланилади. Ширинликнинг нархи бир килограмм учун 10 минг лира этиб белгиланган. Энг қизиғи, дўконга ташриф буюрган ҳар бир киши уни харид қиладими ёки йўқми, бепул татиб кўриши мумкин.

Бироқ ноодатий ширинликнинг нархи маҳаллий аҳолининг барчасига ҳам маъқул келмаган. Айрим харидорлар уни жуда қиммат деб ҳисоблаб, бундай локумни сотиб олиш осон эмаслигини таъкидлашган.

Маълумот учун, мазкур дўконда локумнинг яна 66 хил тури сотилади. Уларнинг нархи маҳсулот таркибига қараб бир килограмми учун 500 лирадан 3 минг лирагача баҳоланган.

ТуркияАмасяТурк локумиСелим Кая
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олтин устида сайр: Дубайда 24 карат соф олтиндан дунёдаги илк пиёдалар йўлаги очилмоқдаОлтин устида сайр: Дубайда 24 карат соф олтиндан дунёдаги илк пиёдалар йўлаги очилмоқда27 октябр 09:48Рангли соялар қандай ҳосил бўлади? Оддий тажриба интернетда қизиқиш уйғотдиРангли соялар қандай ҳосил бўлади? Оддий тажриба интернетда қизиқиш уйғотдиБугун 12:49“Украина бошқача кўриниш олади”: Трамп уруш якуни, янги чегаралар ва келишув ҳақида“Украина бошқача кўриниш олади”: Трамп уруш якуни, янги чегаралар ва келишув ҳақидаБугун 12:01Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?Бугун 11:56Инсониятнинг коинотдаги келажаги: NASA Ойда яшаш ва ишлаш учун қабул эълон қилдиИнсониятнинг коинотдаги келажаги: NASA Ойда яшаш ва ишлаш учун қабул эълон қилдиБугун 11:30Ислом дини нима учун Рим, Хитой ёки бошқа империяларда бошланмаган? 4 та асосий сабабИслом дини нима учун Рим, Хитой ёки бошқа империяларда бошланмаган? 4 та асосий сабабБугун 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди