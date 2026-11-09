Қувват олаётган телефон 46 ёшли аёлнинг ўлимига сабаб бўлди
Россиянинг Екатеринбург шаҳрида тунда қувватлашга қўйилган телефоннинг аккумулятори ёниб кетиши оқибатида 46 ёшли аёл вафот этди. Ҳодиса 8 ноябрь куни кўп қаватли турар жойлардан бирида юз берган.
Аниқланишича, аёл ухлаб ётган вақтда қувват олаётган смартфоннинг аккумулятори ўз-ўзидан аланга олган. Ёнғин оқибатида хона тутунга тўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, аёл ис гази ва ёниш жараёнида ажралган заҳарли тутундан нафас олиши оқибатида ҳалок бўлган.
Фавқулодда вазиятлар хизмати маълумотига кўра, ёнғин тўртинчи қаватдаги хонада содир бўлган ва 4 квадрат метр майдонни қамраб олган. Воқеа жойига 11 нафар қутқарувчи ва тўртта махсус техника юборилган. Бироқ улар етиб келгунига қадар олов ўз-ўзидан ўчган, аёлнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Мутахассислар телефон ва бошқа электрон қурилмаларни кўрпа-тўшак, ёстиқ ёки кийим устида қувватламасликни тавсия қилади. Чунки юмшоқ юзалар қурилмадан иссиқлик чиқишини қийинлаштириб, унинг қизиб кетишига ва ёнғин хавфининг ортишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, шикастланган кабель ва сифатсиз қувватлагичлардан фойдаланмаслик лозим.
Изоҳлар 0
…