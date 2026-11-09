Қувват олаётган телефон 46 ёшли аёлнинг ўлимига сабаб бўлди

·66·Дунё
Қувват олаётган телефон 46 ёшли аёлнинг ўлимига сабаб бўлди

Россиянинг Екатеринбург шаҳрида тунда қувватлашга қўйилган телефоннинг аккумулятори ёниб кетиши оқибатида 46 ёшли аёл вафот этди. Ҳодиса 8 ноябрь куни кўп қаватли турар жойлардан бирида юз берган.

Аниқланишича, аёл ухлаб ётган вақтда қувват олаётган смартфоннинг аккумулятори ўз-ўзидан аланга олган. Ёнғин оқибатида хона тутунга тўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, аёл ис гази ва ёниш жараёнида ажралган заҳарли тутундан нафас олиши оқибатида ҳалок бўлган.

Фавқулодда вазиятлар хизмати маълумотига кўра, ёнғин тўртинчи қаватдаги хонада содир бўлган ва 4 квадрат метр майдонни қамраб олган. Воқеа жойига 11 нафар қутқарувчи ва тўртта махсус техника юборилган. Бироқ улар етиб келгунига қадар олов ўз-ўзидан ўчган, аёлнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Мутахассислар телефон ва бошқа электрон қурилмаларни кўрпа-тўшак, ёстиқ ёки кийим устида қувватламасликни тавсия қилади. Чунки юмшоқ юзалар қурилмадан иссиқлик чиқишини қийинлаштириб, унинг қизиб кетишига ва ёнғин хавфининг ортишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, шикастланган кабель ва сифатсиз қувватлагичлардан фойдаланмаслик лозим.

Екатеринбургсмартфон ёнғиниёнғин хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиРоссияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди26 октябр 13:08Дмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилиндиДмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилинди13 октябр 06:57WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқдаWBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда8 октябр 22:01Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди6 июн 20:31Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?10 октябр 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди