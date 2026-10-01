Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди
Минг йиллардан буён диний манбалар ва жаҳон археологиясидаги энг буюк жумбоқ бўлиб келаётган афсонавий Нуҳ кемасининг (Noah’s Ark) аниқ манзили топилгани эълон қилинди. Британиянинг машҳур «Daily Star» нашри берган хабарга кўра, «Noah’s Ark Scans» мустақил тадқиқот гуруҳи изловчилари Туркия ҳудудидаги улкан қайиқ шаклидаги машҳур Дурупинар геологик тузилмасида чуқур радиолокацион сканерлаш ишларини муваффақиятли якунлаган.
Тадқиқотчилар гуруҳи вакили Эндрю Жонс ушбу сирли объектнинг ҳақиқатан ҳам инсон қўли билан яратилган сунъий иншоот экани «100 фоизлик аниқликда» исботланганини таъкидлади. Замонавий 3D-радар маълумотлари скептикларнинг «бу шунчаки табиий оҳактош қояси» деган даъволарини рад этиб, тузилма ичида кўплаб туннеллар, хоналар ва муқаддас битикларда баён этилгандек айнан учта палубага (қаватга) ажратилган ер ости қатламлари мавжудлигини кўрсатган.
«3 та палуба, ер ости хоналари ва 100 фоизлик баёнот»: 5 та асосий далил
«Noah’s Ark Scans» жамоаси томонидан эълон қилинган сенсацион кашфиёт бўйича энг муҳим фактлар:
100 фоизлик тасдиқ даъвоси: Мустақил тадқиқотчилар Туркиядаги Дурупинар тузилмаси остида айнан Нуҳ кемаси қолдиқлари кўмилиб ётганини расман билдирди;
Радар орқали аниқланган 3 қават: Сканлаш натижалари ер ости иншоотининг роппа-роса учта алоҳида палубадан (сатҳдан) иборат эканини кўрсатди — бу муқаддас китоблардаги Нуҳ кемаси таснифига тўлиқ мос келади;
Ички туннеллар ва хоналар: Радар профиллари бир бутун тош жинсини эмас, балки мураккаб бўшлиқлар, йўлаклар ва махсус хоналар мажмуасини қайд этди;
Табиий эмас, инсон қўли меҳнати: Тадқиқотчилар тузилманинг музликлар ёки шамол эрозияси натижасида шакллангани ҳақидаги скептик тахминларни рад этмоқда;
Ёғоч қолдиқлари ҳали топилмади: Эндрю Жонс иншоотнинг кема эканини юз фоиз тасдиқловчи асосий моддий далил — тошга айланган қадимий ёғоч намуналари ҳозирча топилмаганини тан олди.
Дурупинар тузилмаси ва Нуҳ кемаси тадқиқотининг қиёсий таснифи
«Noah’s Ark Scans» гуруҳи хулосалари, радар кўрсаткичлари ва илмий эътирозлар таҳлили:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
«Noah’s Ark Scans» гуруҳи ва Эндрю Жонс хулосаси
Илмий жамоатчилик ва скептиклар шубҳаси
Географик жойлашув
Туркия, Арарат (Оғри доғи) яқинидаги Дурупинар тузилмаси
Катта Арарат тоғининг табиий тоғ-тош рельефи зонаси
Объектнинг ташқи кўриниши
Узунлиги ва кенглиги улкан кемага монанд қайиқсимон шакл
Эрозия ва музликлар ҳаракати яратган оҳактош қатлами
Радиолокацион сканер натижаси
Ички туннеллар, хоналар ва 3 та алоҳида палубали қатлам
Ерости синиқлари, бўшлиқлари ва геологик ёриқлар
Диний манбаларга мослиги
Таврот ва Инжилдаги «уч қаватли кема» таърифига тўлиқ мос
Диний афсоналарни табиий шаклларга сунъий боғлаш хавфи
Асосий далил (Ёғоч қолдиқлари)
Ҳозирча тошга айланган органик ёғоч топилмаган
Органик моддий далилсиз сунъийликни исботлаб бўлмайди
Лойиҳанинг якуний баҳоси
«Биз Нуҳ пайғамбарнинг тарихий кемасини 100% топдик»
Фактлар тўлиқ археологик қазишмалар билан тасдиқланиши шарт
Археология ва геология экспертизаси: Дурупинар ҳақиқатан ҳам Нуҳ кемасими ёки навбатдаги иллюзия?
Халқаро археологлар, геолог-олимлар ва тарихчиларнинг хулосалари:
«Радар кўрсатган сирли симметрия»: Геологлар кўпинча табиатнинг геометрик шакллар (қайиқ ёки пирамида кўринишидаги қоялар) яратишга қодирлигини таъкидлайди; аммо 3D-сканерларнинг ер остида бир хил симметрияга эга хоналар ва учта параллел қаватни қайд этиши Дурупинар тузилмаси шунчаки оддий табиий тош эмас, балки сунъий қурилма бўлиши эҳтимолини сезиларли даражада оширади;
«Қазишмаларсиз ҳақиқат очилмайди»: Радар тўлқинлари ер остидаги сув, газ ёки бўш ғовак қатламларни хона сифатида хато талқин қилиши мумкин; шу сабабли, дунё илмий ҳамжамияти «Noah’s Ark Scans» баёнотини тўлиқ қабул қилиши учун Туркия ҳукумати рухсати билан чуқур археологик қазишмалар ўтказилиши ва қадимий ёғоч ёки битум (смола) қолдиқлари лабораторияда радиоуглерод таҳлилидан ўтказилиши шарт;
Глобал қизиқиш ва сохтакорлик хавфи: Нуҳ пайғамбар кемаси мавзуси дунё бўйлаб миллионлаб диндорлар ва тарих ихлосмандлари учун ниҳоятда ҳассосдир; Ганадаги сохта «пайғамбар»нинг иккинчи тўфон баҳонасида фирибгарлик қилгани сингари воқеалар ҳам жамиятда бундай муқаддас мавзуларга нисбатан сергак ва илмий асосланган ёндашувни талаб қилади.
Сизнингча, Туркиядаги ушбу сирли тузилма чиндан ҳам минг йиллар олдинги буюк тўфондан омон қолган Нуҳ пайғамбарнинг афсонавий кемаси бўлиши мумкинми? Илм-фан қачондир ушбу буюк диний мўъжизанинг моддий исботини тўлиқ кўрсатиб бера олади деб ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсониятни ҳаяжонга солган ушбу оламшумул тарихий таҳлилни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…