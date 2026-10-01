Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди

·9·Дунё
Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди

Минг йиллардан буён диний манбалар ва жаҳон археологиясидаги энг буюк жумбоқ бўлиб келаётган афсонавий Нуҳ кемасининг (Noah’s Ark) аниқ манзили топилгани эълон қилинди. Британиянинг машҳур «Daily Star» нашри берган хабарга кўра, «Noah’s Ark Scans» мустақил тадқиқот гуруҳи изловчилари Туркия ҳудудидаги улкан қайиқ шаклидаги машҳур Дурупинар геологик тузилмасида чуқур радиолокацион сканерлаш ишларини муваффақиятли якунлаган.

Тадқиқотчилар гуруҳи вакили Эндрю Жонс ушбу сирли объектнинг ҳақиқатан ҳам инсон қўли билан яратилган сунъий иншоот экани «100 фоизлик аниқликда» исботланганини таъкидлади. Замонавий 3D-радар маълумотлари скептикларнинг «бу шунчаки табиий оҳактош қояси» деган даъволарини рад этиб, тузилма ичида кўплаб туннеллар, хоналар ва муқаддас битикларда баён этилгандек айнан учта палубага (қаватга) ажратилган ер ости қатламлари мавжудлигини кўрсатган.

«3 та палуба, ер ости хоналари ва 100 фоизлик баёнот»: 5 та асосий далил

«Noah’s Ark Scans» жамоаси томонидан эълон қилинган сенсацион кашфиёт бўйича энг муҳим фактлар:

  • 100 фоизлик тасдиқ даъвоси: Мустақил тадқиқотчилар Туркиядаги Дурупинар тузилмаси остида айнан Нуҳ кемаси қолдиқлари кўмилиб ётганини расман билдирди;

  • Радар орқали аниқланган 3 қават: Сканлаш натижалари ер ости иншоотининг роппа-роса учта алоҳида палубадан (сатҳдан) иборат эканини кўрсатди — бу муқаддас китоблардаги Нуҳ кемаси таснифига тўлиқ мос келади;

  • Ички туннеллар ва хоналар: Радар профиллари бир бутун тош жинсини эмас, балки мураккаб бўшлиқлар, йўлаклар ва махсус хоналар мажмуасини қайд этди;

  • Табиий эмас, инсон қўли меҳнати: Тадқиқотчилар тузилманинг музликлар ёки шамол эрозияси натижасида шакллангани ҳақидаги скептик тахминларни рад этмоқда;

  • Ёғоч қолдиқлари ҳали топилмади: Эндрю Жонс иншоотнинг кема эканини юз фоиз тасдиқловчи асосий моддий далил — тошга айланган қадимий ёғоч намуналари ҳозирча топилмаганини тан олди.

Дурупинар тузилмаси ва Нуҳ кемаси тадқиқотининг қиёсий таснифи

«Noah’s Ark Scans» гуруҳи хулосалари, радар кўрсаткичлари ва илмий эътирозлар таҳлили:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

«Noah’s Ark Scans» гуруҳи ва Эндрю Жонс хулосаси

Илмий жамоатчилик ва скептиклар шубҳаси

Географик жойлашув

Туркия, Арарат (Оғри доғи) яқинидаги Дурупинар тузилмаси

Катта Арарат тоғининг табиий тоғ-тош рельефи зонаси

Объектнинг ташқи кўриниши

Узунлиги ва кенглиги улкан кемага монанд қайиқсимон шакл

Эрозия ва музликлар ҳаракати яратган оҳактош қатлами

Радиолокацион сканер натижаси

Ички туннеллар, хоналар ва 3 та алоҳида палубали қатлам

Ерости синиқлари, бўшлиқлари ва геологик ёриқлар

Диний манбаларга мослиги

Таврот ва Инжилдаги «уч қаватли кема» таърифига тўлиқ мос

Диний афсоналарни табиий шаклларга сунъий боғлаш хавфи

Асосий далил (Ёғоч қолдиқлари)

Ҳозирча тошга айланган органик ёғоч топилмаган

Органик моддий далилсиз сунъийликни исботлаб бўлмайди

Лойиҳанинг якуний баҳоси

«Биз Нуҳ пайғамбарнинг тарихий кемасини 100% топдик»

Фактлар тўлиқ археологик қазишмалар билан тасдиқланиши шарт

Археология ва геология экспертизаси: Дурупинар ҳақиқатан ҳам Нуҳ кемасими ёки навбатдаги иллюзия?

Халқаро археологлар, геолог-олимлар ва тарихчиларнинг хулосалари:

  • «Радар кўрсатган сирли симметрия»: Геологлар кўпинча табиатнинг геометрик шакллар (қайиқ ёки пирамида кўринишидаги қоялар) яратишга қодирлигини таъкидлайди; аммо 3D-сканерларнинг ер остида бир хил симметрияга эга хоналар ва учта параллел қаватни қайд этиши Дурупинар тузилмаси шунчаки оддий табиий тош эмас, балки сунъий қурилма бўлиши эҳтимолини сезиларли даражада оширади;

  • «Қазишмаларсиз ҳақиқат очилмайди»: Радар тўлқинлари ер остидаги сув, газ ёки бўш ғовак қатламларни хона сифатида хато талқин қилиши мумкин; шу сабабли, дунё илмий ҳамжамияти «Noah’s Ark Scans» баёнотини тўлиқ қабул қилиши учун Туркия ҳукумати рухсати билан чуқур археологик қазишмалар ўтказилиши ва қадимий ёғоч ёки битум (смола) қолдиқлари лабораторияда радиоуглерод таҳлилидан ўтказилиши шарт;

  • Глобал қизиқиш ва сохтакорлик хавфи: Нуҳ пайғамбар кемаси мавзуси дунё бўйлаб миллионлаб диндорлар ва тарих ихлосмандлари учун ниҳоятда ҳассосдир; Ганадаги сохта «пайғамбар»нинг иккинчи тўфон баҳонасида фирибгарлик қилгани сингари воқеалар ҳам жамиятда бундай муқаддас мавзуларга нисбатан сергак ва илмий асосланган ёндашувни талаб қилади.

Сизнингча, Туркиядаги ушбу сирли тузилма чиндан ҳам минг йиллар олдинги буюк тўфондан омон қолган Нуҳ пайғамбарнинг афсонавий кемаси бўлиши мумкинми? Илм-фан қачондир ушбу буюк диний мўъжизанинг моддий исботини тўлиқ кўрсатиб бера олади деб ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсониятни ҳаяжонга солган ушбу оламшумул тарихий таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

Нуҳ кемасиДурупинарNoah’s Ark ScansАрхеология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиСурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқланди10 сентябр 19:13Индонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирдиИндонезия “хоббитлари” овчи бўлмаган: Олимлар Ҳомо флоресиенсис ҳақидаги қарашларни ўзгартирди6 июл 03:282000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди29 июн 09:54Қуёш фаоллиги сўнгги 10 000 йилликдаги энг юқори нуқтага чиқдиҚуёш фаоллиги сўнгги 10 000 йилликдаги энг юқори нуқтага чиқди29 май 11:23Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқладиТуркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади28 сентябр 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота