Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди

·1·Дунё
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиядаги Дурупинар тузилмасида олиб борилган сканерлаш тадқиқотлари натижасида ер остида тўғри бурчакли кесишмалар, геометрик чизиқлар ва узунлиги тахминан 70 метр бўлган туннелсимон бўшлиқ аниқланди.
  • Мазкур 157 метр узунликдаги тузилманинг ўлчамлари муқаддас китобларда тасвирланган Нўҳ кемасининг ўлчамларига мос келади.

Дунё археологияси ва тарих фанида асрлар давомида энг кўп баҳсларга сабаб бўлган улкан сирлардан бири — Нӯҳ пайғамбарнинг кемасига оид янги шов-шувли фактлар очиқланди. Туркия ҳудудидаги Арарат тоғи яқинида жойлашган машҳур Дурупинар тузилмасида олиб борилган замонавий сканерлаш тадқиқотлари кутилмаган натижаларни кўрсатди. Сирли объектнинг ер ости қатламларида тўғри бурчакли кесишмалар, геометрик чизиқлар ва йирик бўшлиқлар аниқланди — олимлар бу тузилмалар улкан кеманинг ички хоналари ва йўлаклари бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

Энг ҳайратланарлиси, объектнинг қоқ марказида узунлиги тахминан 70 метр бўлган туннелсимон бўшлиқ топилган. Шунингдек, 157 метр узунликка эга бўлган мазкур тузилманинг кўлами муқаддас китобларда тасвирланган 300 тирсаклик (135–157 метр) ўлчам билан ҳайратланарли даражада мос тушмоқда. Халқаро «Noah's Ark Scans» лойиҳаси мутахассислари тузилманинг инсон қўли билан яратилганига шубҳа қолмаганини таъкидлаётган бўлса-да, бунинг айнан Нӯҳ кемаси эканлиги расман тасдиқланиши учун органик қолдиқлар бўйича якуний лаборатория таҳлиллари кутилмоқда.

«157 метрлик тузилма, 70 метрлик туннель ва қадимий сир»: Кашфиётнинг 5 та асосий нуқтаси

Туркиядаги Дурупинар тузилмасида аниқланган энг муҳим фактлар ва маълумотлар:

  • Геометрик хоналар ва бўшлиқлар: Ер остини сканерлаш натижасида тўғри чизиқли кесишмалар ва хонасимон бўшлиқлар фош бўлди;

  • 70 метрлик марказий туннель: Объектнинг ўрта қисмида узун коридор ёки туннелга ўхшаш аниқ тузилма қайд этилди;

  • Ўлчамларнинг ҳайратланарли мослиги: Объектнинг 157 метрлик узунлиги Библиядаги «300 тирсак» (135–157 метр) кўрсаткичига тўлиқ тушади;

  • Олимларнинг кескин фикри: «Noah's Ark Scans» вакили Эндрю Жонс тузилма сунъий тарзда, яъни инсон томонидан яратилганини эълон қилди;

  • Расмий тасдиқ йўлидаги синов: Кема ҳақиқатан топилганини эълон қилиш учун қадимий ёғоч ёки қурилиш элементлари лабораторияда исботланиши лозим.

Дурупинар тузилмаси ва Муқаддас битиклар: Тарихий кўрсаткичлар таққоси

Арарат яқинидаги объект параметрлари ва диний манбалардаги маълумотлар қиёси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Дурупинар тузилмасидаги тадқиқот натижалари

Муқаддас манбалардаги Нӯҳ кемаси тасвири

Географик жойлашуви

Туркия, Арарат тоғи ҳудуди яқинида

Тўфондан кейин кема тўхтаган Арарат/Жудий тоғлари

Умумий узунлиги

Аниқ 157 метр ўлчамда қайд этилган

«Ибтидо» китобида 300 тирсак (тахминан 135–157 метр)

Ички тузилиши

Тўғри бурчакли бўлинмалар ва хонасимон бўшлиқлар

Турли жониворлар ва одамлар учун мўлжалланган кўп қаватли бўлимлар

Марказий йўлак

Тахминан 70 метрлик узун туннелсимон тузилма

Кеманинг узунасига кетган ички асосий йўлаги

Келиб чиқиши

Тадқиқотчилар сунъий яратилганини тасдиқламоқда

Пайғамбар томонидан буюрилган ёғоч конструкция

Ҳозирги расмий мақоми

Илмий баҳслар давом этмоқда, расман тасдиқланмаган

Инсоният тарихидаги энг буюк диний-тарихий рамз

Археологик ва геологик экспертиза: Бу ҳақиқий кемами ёки табиат мўъжизаси?

Тарихчилар, геофизиклар ва мустақил тадқиқотчиларнинг хулосалари:

  • «Геофизик сканерлаш ва сунъийлик аломатлари»: Замонавий 3D георадар қурилмалари табиий тоғ жинслари ва сунъий конструкцияларни аниқ ажрата олади; ер остида 90 даражали бурчаклар ва тўғри чизиқларнинг аниқланиши табиий эрозияга эмас, айнан инсон меҳнати маҳсулига хос хусусиятдир;

  • Ёғоч ва органика қидируви: Объектнинг умумий шакли кемани эслатса-да, узоқ минг йилликлар давомида у тош қатлами остида қолиб, петрификацияга (тошга айланиш) учраган бўлиши мумкин; эндиги асосий вазифа чуқур бурғилаш орқали қадимий ёғоч зарраларини топишдан иборат;

  • Тарихий инқилоб остонасида: Агар ушбу тузилма ичидан инсон фаолиятига оид ашёвий далиллар чиқса, бу инсоният тарихини, Умумжаҳон Тўфони ҳақидаги қарашларни тубдан ўзгартириб, дунё илм-фанидаги энг йирик археологик сенсацияга айланади.

Сизнингча, Туркияда аниқланган ушбу 157 метрлик сирли тузилма ҳақиқатан ҳам афсонавий Нӯҳ пайғамбарнинг кемасими ёки шунчаки табиат яратган ўхшаш геологик шаклми? Олимлар ер остидан кеманинг ёғоч бўлакларини топишга муваффақ бўлишига ишонасизми? Шахсий тахминларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда аср сирларини ёритувчи ушбу қизиқарли таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Нӯҳ кемасиДурупинарАрарат тоғиNoah's Ark Scans
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)21 сентябр 10:47265 метрлик туннелдан 45 миллион долларлик юк топилди265 метрлик туннелдан 45 миллион долларлик юк топилди3 июн 14:48Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлди22 июл 16:26Ҳиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолдиҲиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолди8 июл 12:57“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)Бугун 08:03 Ёнғинни ўчирган ўт ўчирувчи машина устида намоз ўқиди Ёнғинни ўчирган ўт ўчирувчи машина устида намоз ўқидиБугун 04:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота