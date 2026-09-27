Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиядаги Дурупинар тузилмасида олиб борилган сканерлаш тадқиқотлари натижасида ер остида тўғри бурчакли кесишмалар, геометрик чизиқлар ва узунлиги тахминан 70 метр бўлган туннелсимон бўшлиқ аниқланди.
- Мазкур 157 метр узунликдаги тузилманинг ўлчамлари муқаддас китобларда тасвирланган Нўҳ кемасининг ўлчамларига мос келади.
Дунё археологияси ва тарих фанида асрлар давомида энг кўп баҳсларга сабаб бўлган улкан сирлардан бири — Нӯҳ пайғамбарнинг кемасига оид янги шов-шувли фактлар очиқланди. Туркия ҳудудидаги Арарат тоғи яқинида жойлашган машҳур Дурупинар тузилмасида олиб борилган замонавий сканерлаш тадқиқотлари кутилмаган натижаларни кўрсатди. Сирли объектнинг ер ости қатламларида тўғри бурчакли кесишмалар, геометрик чизиқлар ва йирик бўшлиқлар аниқланди — олимлар бу тузилмалар улкан кеманинг ички хоналари ва йўлаклари бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.
Энг ҳайратланарлиси, объектнинг қоқ марказида узунлиги тахминан 70 метр бўлган туннелсимон бўшлиқ топилган. Шунингдек, 157 метр узунликка эга бўлган мазкур тузилманинг кўлами муқаддас китобларда тасвирланган 300 тирсаклик (135–157 метр) ўлчам билан ҳайратланарли даражада мос тушмоқда. Халқаро «Noah's Ark Scans» лойиҳаси мутахассислари тузилманинг инсон қўли билан яратилганига шубҳа қолмаганини таъкидлаётган бўлса-да, бунинг айнан Нӯҳ кемаси эканлиги расман тасдиқланиши учун органик қолдиқлар бўйича якуний лаборатория таҳлиллари кутилмоқда.
«157 метрлик тузилма, 70 метрлик туннель ва қадимий сир»: Кашфиётнинг 5 та асосий нуқтаси
Туркиядаги Дурупинар тузилмасида аниқланган энг муҳим фактлар ва маълумотлар:
Геометрик хоналар ва бўшлиқлар: Ер остини сканерлаш натижасида тўғри чизиқли кесишмалар ва хонасимон бўшлиқлар фош бўлди;
70 метрлик марказий туннель: Объектнинг ўрта қисмида узун коридор ёки туннелга ўхшаш аниқ тузилма қайд этилди;
Ўлчамларнинг ҳайратланарли мослиги: Объектнинг 157 метрлик узунлиги Библиядаги «300 тирсак» (135–157 метр) кўрсаткичига тўлиқ тушади;
Олимларнинг кескин фикри: «Noah's Ark Scans» вакили Эндрю Жонс тузилма сунъий тарзда, яъни инсон томонидан яратилганини эълон қилди;
Расмий тасдиқ йўлидаги синов: Кема ҳақиқатан топилганини эълон қилиш учун қадимий ёғоч ёки қурилиш элементлари лабораторияда исботланиши лозим.
Дурупинар тузилмаси ва Муқаддас битиклар: Тарихий кўрсаткичлар таққоси
Арарат яқинидаги объект параметрлари ва диний манбалардаги маълумотлар қиёси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Дурупинар тузилмасидаги тадқиқот натижалари
Муқаддас манбалардаги Нӯҳ кемаси тасвири
Географик жойлашуви
Туркия, Арарат тоғи ҳудуди яқинида
Тўфондан кейин кема тўхтаган Арарат/Жудий тоғлари
Умумий узунлиги
Аниқ 157 метр ўлчамда қайд этилган
«Ибтидо» китобида 300 тирсак (тахминан 135–157 метр)
Ички тузилиши
Тўғри бурчакли бўлинмалар ва хонасимон бўшлиқлар
Турли жониворлар ва одамлар учун мўлжалланган кўп қаватли бўлимлар
Марказий йўлак
Тахминан 70 метрлик узун туннелсимон тузилма
Кеманинг узунасига кетган ички асосий йўлаги
Келиб чиқиши
Тадқиқотчилар сунъий яратилганини тасдиқламоқда
Пайғамбар томонидан буюрилган ёғоч конструкция
Ҳозирги расмий мақоми
Илмий баҳслар давом этмоқда, расман тасдиқланмаган
Инсоният тарихидаги энг буюк диний-тарихий рамз
Археологик ва геологик экспертиза: Бу ҳақиқий кемами ёки табиат мўъжизаси?
Тарихчилар, геофизиклар ва мустақил тадқиқотчиларнинг хулосалари:
«Геофизик сканерлаш ва сунъийлик аломатлари»: Замонавий 3D георадар қурилмалари табиий тоғ жинслари ва сунъий конструкцияларни аниқ ажрата олади; ер остида 90 даражали бурчаклар ва тўғри чизиқларнинг аниқланиши табиий эрозияга эмас, айнан инсон меҳнати маҳсулига хос хусусиятдир;
Ёғоч ва органика қидируви: Объектнинг умумий шакли кемани эслатса-да, узоқ минг йилликлар давомида у тош қатлами остида қолиб, петрификацияга (тошга айланиш) учраган бўлиши мумкин; эндиги асосий вазифа чуқур бурғилаш орқали қадимий ёғоч зарраларини топишдан иборат;
Тарихий инқилоб остонасида: Агар ушбу тузилма ичидан инсон фаолиятига оид ашёвий далиллар чиқса, бу инсоният тарихини, Умумжаҳон Тўфони ҳақидаги қарашларни тубдан ўзгартириб, дунё илм-фанидаги энг йирик археологик сенсацияга айланади.
Сизнингча, Туркияда аниқланган ушбу 157 метрлик сирли тузилма ҳақиқатан ҳам афсонавий Нӯҳ пайғамбарнинг кемасими ёки шунчаки табиат яратган ўхшаш геологик шаклми? Олимлар ер остидан кеманинг ёғоч бўлакларини топишга муваффақ бўлишига ишонасизми? Шахсий тахминларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда аср сирларини ёритувчи ушбу қизиқарли таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…