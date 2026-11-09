Интернетда шов-шув: Ким Чен Иннинг ғалати ҳайкали тарқалди!
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин маҳаллий рассом томонидан ишланган бронза бюстнинг очилиш маросимида қатнашгани акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бироқ ҳайкалнинг ноодатий кўриниши ва унга оид лавҳалар интернет фойдаланувчиларининг алоҳида эътиборини тортди.
Тарқалган тасвирларда ҳарбий хизматчи бронза бюст устига ёпилган қизил матони олиб ташлаётгани кўринади. Ҳайкал эса ўзига хос юз тузилиши, катталиги билан ажралиб турадиган кўзлари ва ғалати табассуми билан кўпчиликни ҳайратда қолдирган.
Айниқса, фойдаланувчилар бюстнинг ташқи кўринишини муҳокама қилиб, унга турли ҳазиломуз изоҳлар қолдирмоқда. Айримлар ҳайкалнинг юз ифодасига эътибор қаратган бўлса, бошқалар унинг Ким Чен Иннинг ҳақиқий қиёфасига қанчалик ўхшашини муҳокама қилмоқда.
Шунга қарамай, суратларда акс этган воқеа тафсилотлари, бюстнинг қаерда ўрнатилгани ва тасвирларнинг ҳақиқийлиги ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.
Изоҳлар 0
…