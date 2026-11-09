Интернетда шов-шув: Ким Чен Иннинг ғалати ҳайкали тарқалди!

·7·Дунё
Интернетда шов-шув: Ким Чен Иннинг ғалати ҳайкали тарқалди!

Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин маҳаллий рассом томонидан ишланган бронза бюстнинг очилиш маросимида қатнашгани акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Бироқ ҳайкалнинг ноодатий кўриниши ва унга оид лавҳалар интернет фойдаланувчиларининг алоҳида эътиборини тортди.

Тарқалган тасвирларда ҳарбий хизматчи бронза бюст устига ёпилган қизил матони олиб ташлаётгани кўринади. Ҳайкал эса ўзига хос юз тузилиши, катталиги билан ажралиб турадиган кўзлари ва ғалати табассуми билан кўпчиликни ҳайратда қолдирган.

Айниқса, фойдаланувчилар бюстнинг ташқи кўринишини муҳокама қилиб, унга турли ҳазиломуз изоҳлар қолдирмоқда. Айримлар ҳайкалнинг юз ифодасига эътибор қаратган бўлса, бошқалар унинг Ким Чен Иннинг ҳақиқий қиёфасига қанчалик ўхшашини муҳокама қилмоқда.

Шунга қарамай, суратларда акс этган воқеа тафсилотлари, бюстнинг қаерда ўрнатилгани ва тасвирларнинг ҳақиқийлиги ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.

Ким Чен ИнШимолий Кореябронза бюст
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)25 октябр 09:17Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!2 октябр 11:11Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи20 август 09:00Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?3 июл 02:46Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди