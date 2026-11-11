«Биз қозоқлармиз, араблар эмас»: Токаев сўзлашувда миллий ибораларни ишлатиш ҳақида

2 дақиқа ўқиш0
«Биз қозоқлармиз, араблар эмас»: Токаев сўзлашувда миллий ибораларни ишлатиш ҳақида

Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Токаев мамлакат фуқароларини қозоқ тилидаги анъанавий иборалар ўрнига «иншааллоҳ» ва «алҳамдулиллаҳ» каби арабча сўзларни ҳаддан ташқари кўп ишлатишдан воз кечишга чақирди. Давлат раҳбари бу ҳақда 2026 йил 10 ноябрь куни Астана шаҳрида бўлиб ўтган «Қазақ тілі» Халқаро жамиятининг Х курултойида сўзлаган нутқида маълум қилди.

Тилда «араблашув» тенденцияси ва президент хавотири

Қосим-Жомарт Токаев ўз чиқишида жамиятда тил ва маданият борасида кучайиб бораётган айрим жараёнлардан хавотир билдирди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги пайтларда кундалик турмушда аслий қозоқча диний ва маънавий тушунчаларни арабча муқобиллари билан алмаштириш одат тусига кириб бормоқда. Президент бундай сунъий ўзгаришларнинг ҳаётий зарурлиги жиддий саволларни туғдиришини таъкидлади.

«Биз қозоқлармиз, араблар эмас», — деди Қосим-Жомарт Токаев.

Шу боис, кундалик нутқда арабча иборалар ўрнига асрлар давомида халқ тилида чуқур илдиз отган миллий муқобиллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги қайд этилди. Жумладан:

  • «Иншааллоҳ» ўрнига — «Құдай қаласа» (Агар Худо хоҳласа);

  • «Алҳамдулиллаҳ» ўрнига — «Құдайға шүкір» (Худога шукр) ибораларини қўллаш табиийроқ экани таъкидланди.

Курултой ташаббуслари ва йўналишлар

Асосий мақсад ва чоралар тафсилоти

Кўтарилган асосий масала

Кундалик нутқда арабча лексиканинг ҳаддан ташқари кўпайиб кетиши

Тавсия этилган иборалар

«Иншааллоҳ» ва «алҳамдулиллаҳ» ўрнига «Құдай қаласа» ҳамда «Құдайға шүкір»

Илмий ёндашув

Тилдаги бундай тенденцияларни чуқур ўрганиш учун лингвист ва олимларни жалб этиш

Давлат даражасидаги назорат

Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси мувофиқлигида махсус эксперт гуруҳини тузиш

«Миллий ўзликни ва тил софлигини сақлаб қолиш ҳар бир жамиятнинг энг устувор вазифаларидан биридир».

Лингвистлар ва олимларнинг роли ҳамда махсус эксперт гуруҳи

Давлат раҳбари бундай мураккаб ва нозик тил жараёнлари фақат юзаки муҳокама билан чекланиб қолмаслиги кераклигини кўрсатиб ўтди. Бу борада мамлакатнинг етакчи олимлари ва лингвистлари ўзларининг профессионал, илмий асосланган фикрларини билдиришлари зарур.

Тил жараёнларини давлат миқёсида оқилона ва сифатли тартибга солиш мақсадида махсус эксперт гуруҳини ташкил этиш таклиф қилинди. Мазкур гуруҳнинг фаолияти ва мувофиқлаштирилиши бевосита Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси томонидан амалга оширилади. Ушбу ташаббус тўлиқ тарзда қозоқ тилининг асл софлигини сақлаш, миллий қадрият ҳамда маданий ўзликни ҳимоя қилишга қаратилган.

Сизнингча, кундалик мулоқотда миллий ва анъанавий иборалардан фойдаланиш тилнинг асл табиатини сақлаб қолишда қанчалик муҳим ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари