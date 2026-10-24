Қиммат таҳлиллардан воз кечиш мумкинми? Ғарбий Сибир конлари бўйича муҳим кашфиёт

·51·Дунё
Қиммат таҳлиллардан воз кечиш мумкинми? Ғарбий Сибир конлари бўйича муҳим кашфиёт
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Губкин номидаги нефт ва газ университети тадқиқотчилари табиий газ конларини баҳолаш харажатларини камайтиришга хизмат қилувчи «торнадо» номли янги математик таҳлил усулини ишлаб чиқди.
  • Ушбу ёндашув ёрдамида битта коннинг ўзида йилига 30 миллиондан 300 миллион рублгача маблағни тежаш имконияти мавжуд.
  • Олимлар Ғарбий Сибир ҳудудидаги 66 та йирик газ уюми маълумотлари асосида қайси ўлчовларни қисқартириш мумкинлигини аниқловчи алгоритм яратди.

Россиядаги Губкин номидаги нефть ва газ университети тадқиқотчилари табиий газ конларини баҳолаш ва ўрганиш харажатларини сезиларли даражада қисқартиришга имкон берувчи янги илмий ёндашувни ишлаб чиқди.

Муаллифларнинг ҳисоб-китобларига кўра, «торнадо» деб номланган математик таҳлил усулини қўллаш ҳисобига битта коннинг ўзида йилига 30 миллиондан 300 миллион рублгача маблағни тежаб қолиш мумкин. Илмий иш натижалари ихтисослашган «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений» журналида чоп этилди.

Нима учун конларни баҳолаш ҳаддан ташқари қимматга тушади?

Газ конларидан қанча ҳажмда хомашё қазиб олиш мумкинлигини олдиндан прогноз қилиш учун муҳандислар мураккаб рақамли компьютер моделларидан фойдаланади:

  • Юзлаб мураккаб кўрсаткичлар: Бундай моделларни ишлатиш учун ер ости тоғ жинсларининг ғоваклиги, ўтказувчанлиги, қатламдаги босим ҳамда сувнинг физик-кимёвий хусусиятлари каби жуда кўп параметрлар керак бўлади;

  • Қиммат лаборатория тадқиқотлари: Мазкур маълумотларни тўплаш янги қудуқларни бурғилаш, тоғ жинслари керн намуналарини олиш ва узоқ вақт талаб қилувчи лаборатория таҳлилларини ўтказиш билан боғлиқ;

  • Асосий савол: Олимлар харажатларни мақбуллаштириш мақсадида барча кўрсаткичларни ҳар бир конда бирдек чуқур ўрганиш шартми ёки йўқми, деган масалани илмий асослаб берди.

«Торнадо» таҳлили нима ва у қандай ишлайди?

Олимлар Ғарбий Сибир ҳудудидаги 66 та йирик газ уюми маълумотларини чуқур ўрганиб, махсус алгоритмни синовдан ўтказди:

  • Гирдобсимон диаграммалар: Усул табиий офат билан боғлиқ эмас — таҳлил натижалари визуал жиҳатдан торнадо гирдобига ўхшаш диаграммаларда кўрсатилади. Газ қазиб олиш прогнозига энг кучли таъсир қилувчи омиллар кенг тасмалар билан белгиланиб, иккинчи даражали омиллардан ажратиб олинади;

  • Қатламга қараб индивидуал ёндашув: Лойиҳа иштирокчиси Артём Елисеевнинг тушунтиришича, саёз ва ғовак сеноман қатламларида пастдан босим берувчи сувнинг ҳаракати ҳал қилувчи бўлса, чуқурроқ жойлашган зич готерив қатламларида ҳақиқий газ ҳажмини тўғри баҳолаш ва қазиб олишда қайси қатламлар иштирок этаётганини билиш муҳимроқ саналади;

  • Аниқ саралаш: Натижада ҳар бир алоҳида кон учун қайси ўлчовларни шартли равишда ўтказиш, қайсиларини эса прогноз сифатини туширмасдан бекор қилиш ёки қисқартириш мумкинлиги бўйича аниқ алгоритм шакллантирилди.

Миллий дастурий таъминот ва келажакдаги режалар

Тадқиқот давомида Россияда яратилган маҳаллий дастурий таъминотлар ҳам синовдан ўтказилиб, уларнинг тезлиги ва ҳисоб-китоб аниқлиги хорижий муқобиллардан асло қолишмаслиги исботланди.

Ҳозирда олимлар ушбу усулни бошқа минтақалардаги конларга мослаштириш устида ишламоқда. Мутахассислар 30–300 миллион рубллик тежам дастлабки ҳисоб-китобларга асосланган назарий прогноз эканини, амалий самара эса конни ўрганиш режаларини тўғри тузишга боғлиқ бўлишини таъкидламоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқда4 сентябр 10:54Тери остидаги сир очилди: Олимлар безгак чивини қонни қандай сўришини аниқладиТери остидаги сир очилди: Олимлар безгак чивини қонни қандай сўришини аниқладиБугун 16:07Икки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлдиИкки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлдиБугун 15:44“Атлантика эмас, Трамп океани”: Трампнинг ноодатий таклифини Google раҳбари рад этди“Атлантика эмас, Трамп океани”: Трампнинг ноодатий таклифини Google раҳбари рад этдиБугун 15:31“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқишБугун 14:1513 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?13 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?Бугун 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди