Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқда

·12·Дунё
Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқда

Россия ва Хитой ўртасидаги стратегик энергетика шериклиги янги босқичга кўтарилмоқда. Владивостокда бўлиб ўтаётган Шарқий иқтисодий форум (ВЭФ-2026) доирасидаги икки томонлама ҳукуматлараро комиссия йиғилишида Узоқ Шарқ йўналиши бўйича янги газ қувурининг трансчегаравий қисми тўлиқ қуриб битказилгани расман эълон қилинди. Россия газини Осиёнинг энг йирик иқтисодиётига етказиб берувчи янги тармоқларни ишга тушириш орқали экспорт ҳажмини рекорд даражадаги кўрсаткичларга етказиш кўзда тутилмоқда.

Узоқ Шарқ йўналиши: 2027 йилгача тўлиқ қувват ва янги ҳажмлар

Янги газ қувури лойиҳаси икки давлат энергетика балансида муҳим ўрин тутади:

  • Қурилиш якунланди: Қувурнинг чегаралараро кесиб ўтувчи трансчегаравий қисмидаги мураккаб қурилиш ишлари тўлиқ тамомланди;

  • Ишга тушиш муддати: Лойиҳа бўйича 2027 йилга қадар тўлиқ ҳажмда табиий газ етказиб беришни йўлга қўйиш бош мақсад қилиб олинган;

  • Қўшимча 12 миллиард куб метр: Мазкур янги йўналиш орқали Хитойга йилига қўшимча равишда 10 миллиарддан 12 миллиард куб метргача «зангори олов» экспорт қилинади.

«Сибир қудрати»дан «Сибир бойқали»гача: Йирик газ артериялари таҳлили

Россия Бош вазири ўринбосари Александр Новак комиссия йиғилишида ҳамкорликнинг истиқболларини баён қилар экан, янги йўналишлар бўйича мулоқот давом этаётганини билдирди:

«Узоқ Шарқ йўналишини ишга туширишга фаол тайёргарлик кўрмоқдамиз ва Россия газини Хитойга етказиб беришнинг бошқа истиқболли йўналишлари, жумладан, “Байкал кучи” лойиҳаси бўйича мулоқотни давом эттирмоқдамиз», — деди Александр Новак.

Икки давлат ўртасидаги бошқа йирик энергетика лойиҳаларида ҳам фаоллашув кузатилмоқда:

  • «Сибир қудрати — 1» (амалдаги йўналиш): Мазкур тармоқ орқали етказиб бериш кўрсаткичи изчил оширилиб, йилига 38 миллиарддан 44 миллиард куб метрга етказилмоқда;

  • «Сибир бойқали» (собиқ «Сибир қудрати — 2»): Мўғулистон ҳудуди орқали йилига 50 миллиард куб метр газ ҳайдаш қувватига эга бўлган улкан лойиҳа бўйича томонлар якуний тижорий шартномаларни имзолашни тезлаштирди. Мазкур йўналиш бўйича юридик кучга эга меморандум 2025 йилда имзоланган эди.

2026 йил якунлари ва 100 миллиард куб метрлик тарихий марра

Россиянинг шарқий йўналишдаги газ сиёсати глобал бозор харитасини қайта шакллантирмоқда:

  • 2026 йил кўрсаткичи: Йил якунига қадар Россиянинг амалдаги «Сибир қудрати — 1» қувури ва Қозоғистон транзит тизими орқали Хитойга етказиб берадиган жами газ ҳажми тахминан 50 миллиард куб метрни ташкил этади;

  • Келажак салоҳияти: Барча янги шарқий йўналишлар («Узоқ Шарқ» ва «Сибир бойқали») тўлиқ лойиҳа қувватида ишга тушганидан сўнг, Россиянинг Хитойга йиллик газ экспорти жами 100 миллиард куб метргача етиши кутилмоқда.

Европа бозоридаги йўқотишлардан сўнг Осиё бозорига тўлиқ юзланган Москва учун ушбу инфратузилмалар узоқ муддатли иқтисодий хавфсизликнинг асосий таянчи бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, Россиянинг газ оқимини тўлиқ Хитой бозорига буриши узоқ истиқболда Пекинга иқтисодий қарамликни оширадими ёки бу тенг манфаатли геосиёсий иттифоқми? Ушбу лойиҳалар Марказий Осиё давлатларининг транзит салоҳияти ва газ сиёсатига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот бердиБугун, 10:44Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиТрамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиБугун, 10:37Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Бугун, 10:25«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирдиБугун, 08:36Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариЛида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариБугун, 08:30«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақидаБугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди