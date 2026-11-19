Путин Си Цзиньпинга қўл узатди, аммо Путин ноқулай вазиятда қолди (видео)
Хитой раҳбари Си Цзиньпин Россия президенти Владимир Путинни ноқулай вазиятга солиб қўйди. Шенчжен шаҳрида ўтаётган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (APEC) саммити доирасидаги маросимда Путин унга қўл узатганида, Хитой раҳбари жавобан қўл бериб кўришмади. Кейин эса суратга тушиш вақтида Россия етакчисини Доналд Трамп ёнидан четга йўналтириб, рафиқаси Пен Лиюан учун жой бўшатди. Ҳолат акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Воқеа 18 ноябрь куни уч давлат раҳбари ва бошқа меҳмонлар гуруҳ бўлиб суратга тушишга тайёрланаётган вақтда юз берди. Дастлаб Доналд Трамп Си Цзиньпин ва унинг рафиқаси билан кўришди. Шундан сўнг Путин уларга яқинлашиб, қўл узатди. Видеода Си Цзиньпин унинг бу ишорасига жавоб бермагани кўринади. Кейин Путин Трамп билан қўл бериб кўришиб, қисқа суҳбатлашди.
Шундан сўнг суратга тушиш учун жойлашиш жараёнида Си Цзиньпин Путинни Трамп ёнидан бошқа томонга йўналтирди ва рафиқаси Пен Лиюан учун жой очди. Натижада Путин АҚШ ва Хитой раҳбарларидан алоҳида жойда суратга тушди.
Эътиборлиси, Си Цзиньпин саммитга келган Доналд Трампни Шенчжен аэропортида шахсан кутиб олди. Бу Хитой раҳбарининг хорижий давлат етакчисини аэропортда кутиб олиши билан боғлиқ кам учрайдиган дипломатик ишора сифатида баҳоланди. Путин эса аэропортда Хитой Коммунистик партияси Сиёсий бюроси аъзоси Сай Си томонидан кутиб олинган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…