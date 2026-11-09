Кремлнинг катта сири: Путин аёли, фарзандлари ва набираларини нега оммадан яширади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Владимир Путин чорак асрдан буён ўз шахсий ҳаётини давлатнинг энг махфий сирлари даражасида сақлаб, оила аъзоларининг шахсини оммадан яшириб келмоқда.
- Халқаро суриштирувларга кўра, президентнинг расмий рафиқаси Людмила Шкребневадан ташқари, яна икки аёл ва жами беш нафар фарзанди борлиги аниқланган.
Чорак асрдан буён Россияни бошқариб келаётган Владимир Путин ўз шахсий ҳаётини давлатнинг энг махфий сирларидан бири даражасида сақлайди. У ўз чиқишларида оиласи ва набиралари борлигини тан олса-да, уларнинг исм-шарифи, фаолият соҳаси ёки қаерда яшашини ҳеч қачон очиқ айтмайди.
Бироқ халқаро суриштирувлар ва очиқ манбалар Кремль раҳбарининг ҳаёти биргина расмий никоҳ билан чекланмаганини кўрсатмоқда. Путиннинг оила дарахти расмий рафиқасидан ташқари яна икки аёл ва жами беш нафар фарзандга бориб тақалади. Улар орасида Тошкентда туғилган Олимпиада чемпиони ҳам бор.
Расмий никоҳ: Балетдан чиқиб эълон қилинган тарихий ажрашиш
Владимир Путиннинг ягона расмий турмуши стюардесса бўлиб ишлаган Людмила Шкребнева билан боғлиқ бўлиб, улар 30 йил давомида бирга яшашган.
Телевизор орқали ажрашиш: 2013 йили балет томошасидан сўнг эр-хотин тўғридан-тўғри эфирда ўз никоҳлари якунланганини эълон қилди. Кейинчалик Людмила ўзидан анча ёш тадбиркорга турмушга чиқди ва унинг бугунги яшаш манзили номаълумлигича қолмоқда;
Катта қизи — Мария Воронцова: Шифокор-эндокринолог, тиббиёт фанлари номзоди, Москва давлат университетида дарс беради. У голландиялик тадбиркор Йоррит Фаассен билан оила қурган;
Кичик қизи — Катерина Тихонова: Ёшлигида акробатик рок-н-ролл бўйича халқаро мусобақаларда қатнашган. Ҳозирда Москва давлат университети қошидаги Сунъий интеллект институти (Иннопрактика фонди) раҳбари. У Россиядаги энг ёш миллиардерлардан бири Кирилл Шамаловга (Путиннинг дўсти Николай Шамаловнинг ўғли) турмушга чиққан, аммо кейинчалик ажрашган;
Сирли набиралар: Путин набиралари борлигини тасдиқлаган, аммо уларнинг сонини сир тутади. Фақатгина бир сафар набираларидан бири хитой тилида равон гапиришини қистириб ўтган эди.
Тошкентлик чемпион: Алина Кабаева ва кўл бўйидаги қароргоҳ
Оила шажарасининг яна бир тармоғи Тошкент билан чамбарчас боғлиқ:
Илдизи пойтахтда: 1983 йилда Тошкентда туғилган Алина Кабаева спортчилар оиласида вояга етган. Унинг отаси Марат Кабаев «Пахтакор» футбол клубида тўп сурган бўлса, онаси Ўзбекистон баскетбол терма жамоасида ҳаракат қилган;
Олимпиададан медиа-империя сари: Кабаева бадиий гимнастика бўйича жаҳон ва Олимпиада чемпиони бўлгач, сиёсатга кирди. Ҳозирда у Россиянинг энг йирик медиа холдинги бўлмиш «Миллий Медиа Гуруҳи» директорлар кенгаши раиси ҳисобланади;
Икки ўғил — Иван ва Владимир: Суриштирувларга кўра, Алина Кабаеванинг Путиндан икки ўғли бор бўлиб, уларга Иван ва Владимир деб исм берилган. Болалар Валдайдаги кўл бўйида жойлашган махфий президент қароргоҳида, жамоатчилик кўзидан бутунлай йироқда тарбияланмоқда. Путин уларни расман ҳеч қачон тан олмаган.
Дўкон фаррошлигидан салтанат сари: Светлана Кривоногих ва Елизавета
Шажаранинг учинчи тармоғи Санкт-Петербургдаги собиқ севгилиси Светлана Кривоногихга боғланади:
Кутилмаган бойлик: Камбағал оилада туғилиб, ёшлигида оддий дўконда фаррош бўлиб ишлаган аёл кутилмаганда «Россия» банки акциядорига, қимматбаҳо яхталар ва Сочидаги машҳур «Игора» тоғ-чанғи курортининг эгасига айланди (эътиборлиси, Путиннинг қизи Катеринанинг тўйи айнан шу курортда бўлиб ўтган);
Отасиз туғилган Елизавета (Луиза Розова): Светлананинг 2003 йилда туғилган қизи Елизаветанинг туғилганлик ҳақидаги гувоҳномасида отасининг номи кўрсатилмаган, фақатгина шарифи «Владимировна» деб ёзилган. Қиз дунёга келганидан бир неча ҳафта ўтиб, оила Монакодаги қимматбаҳо турар-жой эгасига айланган. Журналистлар Елизаветани Парижда учратиб, отаси ҳақида сўраганда у: «Менинг бунга нима алоқам бор?» — дея жавоб берган.
Путиннинг оила дарахти: Ким кимга тўғри келади?
Шахс
Мақоми
Фаолияти / Ҳозирги ҳолати
Болалари
Владимир Путин
Давлат раҳбари
Россия президенти
Расмий ва норасмий 5 фарзанд
Людмила Шкребнева
Собиқ рафиқаси (30 йиллик турмуш)
2013 йилда ажрашган, қайта турмуш қурган
Мария Воронцова (шифокор), Катерина Тихонова (СИ раҳбари)
Светлана Кривоногих
Санкт-Петербургдаги норасмий алоқа
Банк ва курортлар акциядори, мультимиллионер
Елизавета Владимировна (Луиза Розова)
Алина Кабаева
Тошкентда туғилган Олимпиада чемпиони
«Миллий Медиа Гуруҳи» раҳбари
Иван ва Владимир (махфий қароргоҳда яшайди)
Нега оила ҳақиқатлари оммага ошкор этилмайди?
Владимир Путин нима сабабдан ўз оиласини, ҳатто набираларининг сонини ҳам оммага эълон қилмайди?
Таҳлилчилар буни иккита асосий омил билан изоҳлайдилар: биринчиси — собиқ ДХХ (КГБ) офицери сифатида хавфсизликни биринчи ўринга қўйиши ва оиласини геосиёсий босим ҳамда санкциялардан асраш истаги бўлса, иккинчиси — Россия жамоатчилиги олдида «бутун умрини ва борлиғини фақат давлатга бағишлаган ёлғиз етакчи» сиёсий образини сақлаб қолишдир.
Изоҳлар 0
…