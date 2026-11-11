Қозоғистонда бир йўла тўрт ўғил фарзандни дунёга келтирган аёлга уй совға қилинди!

1 дақиқа ўқиш17
Қозоғистонда бир йўла тўрт ўғил фарзандни дунёга келтирган аёлга уй совға қилинди!

Қозоғистоннинг Жетису вилоятида 31 ёшли Алмира Бекеева бир йўла тўрт нафар ўғил фарзандни дунёга келтирди. Оилада аввалдан уч нафар фарзанд бўлган. Эндиликда улар етти нафар боланинг ота-онасига айланишди. Қувончли воқеа муносабати билан оилага Сариозек шаҳарчасидан уч хонали квартира совға қилинди.

Чақалоқлар 24-сентябрь куни ҳомиладорликнинг 31-ҳафтасида муддатидан олдин туғилган. Шу сабабли шифокорлар кесарча кесиш амалиётини ўтказган. Ўғил болаларга Arlan, Arsylan, Аликҳан ва Амиркҳан деб исм қўйилган.

Ҳомиладорлик мураккаб кечгани сабабли Алмира 23-ҳафтадан бошлаб шифокорлар назоратида бўлган. Туғруқдан кейин чақалоқлар махсус тиббий парваришга муҳтож бўлгани учун оила бир муддат шифохонада қолган. Эндиликда эса она ва болалар уйга қайтиш имконига эга бўлди.

Алмиранинг айтишича, бир йўла тўрт нафар фарзанд кутаётгани ҳақидаги хабар унинг учун кутилмаган янгилик бўлган. Бу хабар унга катта қувонч билан бирга бироз хавотир ҳам олиб келган. Айниқса, у катта фарзандларининг укалари билан илк учрашувини интиқлик билан кутган.

“Катта фарзандларимни жуда соғиндим. Уларни бағримга босишни ва укалари билан биринчи марта учрашаётганини кўришни жуда истайман”, — дейди Алмира.

Оила Жетису вилоятига қайтганида маҳаллий аҳоли уларни илиқ кутиб олган. Шунингдек, Сариозекдаги замонавий турар жой мажмуасидан уч хонали квартиранинг калитлари топширилган.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари