Қозоғистонда бир йўла тўрт ўғил фарзандни дунёга келтирган аёлга уй совға қилинди!
Қозоғистоннинг Жетису вилоятида 31 ёшли Алмира Бекеева бир йўла тўрт нафар ўғил фарзандни дунёга келтирди. Оилада аввалдан уч нафар фарзанд бўлган. Эндиликда улар етти нафар боланинг ота-онасига айланишди. Қувончли воқеа муносабати билан оилага Сариозек шаҳарчасидан уч хонали квартира совға қилинди.
Чақалоқлар 24-сентябрь куни ҳомиладорликнинг 31-ҳафтасида муддатидан олдин туғилган. Шу сабабли шифокорлар кесарча кесиш амалиётини ўтказган. Ўғил болаларга Arlan, Arsylan, Аликҳан ва Амиркҳан деб исм қўйилган.
Ҳомиладорлик мураккаб кечгани сабабли Алмира 23-ҳафтадан бошлаб шифокорлар назоратида бўлган. Туғруқдан кейин чақалоқлар махсус тиббий парваришга муҳтож бўлгани учун оила бир муддат шифохонада қолган. Эндиликда эса она ва болалар уйга қайтиш имконига эга бўлди.
Алмиранинг айтишича, бир йўла тўрт нафар фарзанд кутаётгани ҳақидаги хабар унинг учун кутилмаган янгилик бўлган. Бу хабар унга катта қувонч билан бирга бироз хавотир ҳам олиб келган. Айниқса, у катта фарзандларининг укалари билан илк учрашувини интиқлик билан кутган.
“Катта фарзандларимни жуда соғиндим. Уларни бағримга босишни ва укалари билан биринчи марта учрашаётганини кўришни жуда истайман”, — дейди Алмира.
Оила Жетису вилоятига қайтганида маҳаллий аҳоли уларни илиқ кутиб олган. Шунингдек, Сариозекдаги замонавий турар жой мажмуасидан уч хонали квартиранинг калитлари топширилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…