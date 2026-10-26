Бразилияда президент сайловлари якунланди: 80 ёшли Лула да Силва ғалабани илиб кетди

·61·Дунё
Бразилияда президент сайловлари якунланди: 80 ёшли Лула да Силва ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилияда ўтказилган президентлик сайловларининг иккинчи турида Луис Инасиу Лула да Силва рақиби Флавио Болсонаруни мағлуб этиб, мамлакат тарихида тўртинчи муддатга қайта сайланди.
  • Меҳнаткашлар партияси етакчиси 64 миллиондан ортиқ ёки 51,79 фоиз овоз тўплаб, рақибидан қарийб 4,4 миллион овоз фарқи билан устунлик қилди.

Бразилияда ўтказилган президентлик сайловларининг иккинчи тур овоз бериш жараёнида амалдаги давлат раҳбари Луис Инасиу Лула да Силва рақиби — консерватив сенатор Флавио Болсонару (собиқ президент Жаир Болсонарунинг ўғли) устидан ғалаба қозониб, мамлакат тарихида рекорд даражадаги тўртинчи муддатга қайта сайланди.

Олий сайлов суди (TSE) ва халқаро агентликлар хабарига кўра, биринчи турдаги кутилмаган мағлубиятдан сўнг амалдаги давлат раҳбари кескин кураш кечган ҳал қилувчи раундда овозларни ўз фойдасига буриб юборди ва қарийб 4,4 миллион овоз фарқи билан устунликни таъминлади.

Ҳал қилувчи тур ва овозларнинг тақсимланиши

Бутун мамлакат бўйлаб кечган кескин сиёсий рақобатда якуний рақамлар қуйидагича кўриниш олди:

  • Лула да Силванинг устунлиги: Чап марказчи Меҳнаткашлар партияси (PT) етакчиси 64 миллиондан ортиқ овоз билан сайловчиларнинг 51,79 фоиз (дастлабки санашларда 51,76%) қўлловига эришди;

  • Флавио Болсонарунинг натижаси: Либерал партия (PL) вакили, Жаир Болсонарунинг ўғли Флавио Болсонару сайловчиларнинг 48,21 фоиз (дастлабки маълумотларда 48,24%) овозини тўплади;

  • Сайлов жараёнидаги баҳслар: Овоз бериш вақти Олий суд қарори билан айрим ҳудудлардаги жамоат транспорти ва об-ҳаво муаммолари сабабли икки соатга узайтирилди, бу эса кун давомида иккала томон штаблари ўртасида қўшимча баҳсларни келтириб чиқарди.

Тарихий рекорд ва минтақавий мувозанат

Луис Инасиу Лула да Силванинг навбатдаги ғалабаси нафақат Бразилия, балки бутун Лотин Америкаси минтақаси сиёсатида катта аҳамиятга эга:

  • Бразилия тарихида мисли кўрилмаган натижа: Лула замонавий Бразилия тарихида биринчи турда иккинчи ўринда қолиб, финал раундида ғалабани қўлга киритган ва жами тўрт марта президентликка сайланган илк етакчига айланди;

  • Ёш рекорди: Яқинда 81 ёшга тўладиган Лула да Силва Бразилия демократияси даврида мамлакатни бошқарган энг кекса давлат раҳбари сифатида ўз рекордини янгилади;

  • Геосиёсий оқибатлар: Лотин Америкасининг энг йирик иқтисодиёти (ялпи ички маҳсулоти 2,6 триллион доллар) бўлмиш Бразилия Мексика билан биргаликда чап-марказчи блок таъсирида қолиб, глобал кучлар мувозанатида ўз мустақил сиёсий йўлини сақлаб қолади.

Мазкур ғалаба Бразилия жамиятидаги кучли қутблашув шароитида қўлга киритилган бўлиб, янгиланган маъмурият олдида мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ва парламентдаги кучлар билан муроса қилишдек мураккаб вазифалар турибди.

Луис Инасиу Лула да СилваБразилия президентлик сайловлариФлавио БолсонаруМеҳнаткашлар партияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?14 июл 23:0316 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди5 октябр 00:07Бразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилдиБразилияда эркак сунъий интеллект яратган аёл деб боридан айрилди19 октябр 19:07Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурди15 октябр 15:54Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)6 октябр 00:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди