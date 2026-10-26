Бразилияда президент сайловлари якунланди: 80 ёшли Лула да Силва ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилияда ўтказилган президентлик сайловларининг иккинчи турида Луис Инасиу Лула да Силва рақиби Флавио Болсонаруни мағлуб этиб, мамлакат тарихида тўртинчи муддатга қайта сайланди.
- Меҳнаткашлар партияси етакчиси 64 миллиондан ортиқ ёки 51,79 фоиз овоз тўплаб, рақибидан қарийб 4,4 миллион овоз фарқи билан устунлик қилди.
Бразилияда ўтказилган президентлик сайловларининг иккинчи тур овоз бериш жараёнида амалдаги давлат раҳбари Луис Инасиу Лула да Силва рақиби — консерватив сенатор Флавио Болсонару (собиқ президент Жаир Болсонарунинг ўғли) устидан ғалаба қозониб, мамлакат тарихида рекорд даражадаги тўртинчи муддатга қайта сайланди.
Олий сайлов суди (TSE) ва халқаро агентликлар хабарига кўра, биринчи турдаги кутилмаган мағлубиятдан сўнг амалдаги давлат раҳбари кескин кураш кечган ҳал қилувчи раундда овозларни ўз фойдасига буриб юборди ва қарийб 4,4 миллион овоз фарқи билан устунликни таъминлади.
Ҳал қилувчи тур ва овозларнинг тақсимланиши
Бутун мамлакат бўйлаб кечган кескин сиёсий рақобатда якуний рақамлар қуйидагича кўриниш олди:
Лула да Силванинг устунлиги: Чап марказчи Меҳнаткашлар партияси (PT) етакчиси 64 миллиондан ортиқ овоз билан сайловчиларнинг 51,79 фоиз (дастлабки санашларда 51,76%) қўлловига эришди;
Флавио Болсонарунинг натижаси: Либерал партия (PL) вакили, Жаир Болсонарунинг ўғли Флавио Болсонару сайловчиларнинг 48,21 фоиз (дастлабки маълумотларда 48,24%) овозини тўплади;
Сайлов жараёнидаги баҳслар: Овоз бериш вақти Олий суд қарори билан айрим ҳудудлардаги жамоат транспорти ва об-ҳаво муаммолари сабабли икки соатга узайтирилди, бу эса кун давомида иккала томон штаблари ўртасида қўшимча баҳсларни келтириб чиқарди.
Тарихий рекорд ва минтақавий мувозанат
Луис Инасиу Лула да Силванинг навбатдаги ғалабаси нафақат Бразилия, балки бутун Лотин Америкаси минтақаси сиёсатида катта аҳамиятга эга:
Бразилия тарихида мисли кўрилмаган натижа: Лула замонавий Бразилия тарихида биринчи турда иккинчи ўринда қолиб, финал раундида ғалабани қўлга киритган ва жами тўрт марта президентликка сайланган илк етакчига айланди;
Ёш рекорди: Яқинда 81 ёшга тўладиган Лула да Силва Бразилия демократияси даврида мамлакатни бошқарган энг кекса давлат раҳбари сифатида ўз рекордини янгилади;
Геосиёсий оқибатлар: Лотин Америкасининг энг йирик иқтисодиёти (ялпи ички маҳсулоти 2,6 триллион доллар) бўлмиш Бразилия Мексика билан биргаликда чап-марказчи блок таъсирида қолиб, глобал кучлар мувозанатида ўз мустақил сиёсий йўлини сақлаб қолади.
Мазкур ғалаба Бразилия жамиятидаги кучли қутблашув шароитида қўлга киритилган бўлиб, янгиланган маъмурият олдида мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ва парламентдаги кучлар билан муроса қилишдек мураккаб вазифалар турибди.
Изоҳлар 0
…