«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди

·27·Дунё
«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди

Қирғизистон сиёсий элитаси ва бутун Марказий Осиё минтақасида сўнгги ойларнинг энг муҳим интригаси бўлиб турган «75 лар мактуби» иши бўйича ҳайратланарли суд қарори қабул қилинди. Бишкек шаҳар суди прокуратура ва ҳимоя томонининг мурожаатларини кўриб чиқиб, Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси (МХДҚ) собиқ раҳбари ва собиқ вице-премьер Камчибек Ташиев ҳамда яна 7 нафар сиёсатчи зиммасидан «ҳокимиятни зўравонлик билан эгаллаб олишга уриниш» бўйича оғир моддани бутунлай олиб ташлади. Бир пайтлар Садир Жапаровнинг энг яқин сафдоши, мамлакат хавфсизлигининг мутлақ етакчиси ҳисобланган генерал атрофидаги бу юмшатиш пойтахт сиёсий саҳнасида қандай келишувлар тузилгани ҳақидаги саволларни юзага чиқарди. Хўш, жиноий иш қайси моддага ўзгартирилди, Ташиевнинг мол-мулки мусодарадан қандай омон қолди ва Садир Жапаров нима сабабдан 2027 йилги президентлик сайловлари муддатини расман эълон қилди?

Ҳукмнинг қайта кўрилиши ва жазонинг енгиллаштирилиши

Бишкек шаҳар судининг янги қарори сиёсатчилар учун жиддий енгилликларни тақдим этди:

  • Оғир айбловнинг бекор қилиниши: Камчибек Ташиев ва у билан бирга судланган яна 7 нафар сиёсатчидан давлат тўнтаришини тайёрлаш бўйича қўйилган дастлабки оғир айблов тўлиқ олиб ташланди;

  • Ишнинг бошқа моддага малакаланиши: Жиноят иши Қирғизистон Республикаси Жиноят кодексининг 195-моддаси («Сайлов ҳуқуқларини амалга оширишга тўсқинлик қилиш»)га ўзгартирилди;

  • Синов муддатининг қисқартирилиши: Суд айбланувчиларга нисбатан синов муддати билан 4 йил озодликдан маҳрум қилиш жазосини белгилади, синов муддатининг ўзи эса 3 йилдан 2 йилгача қисқартирилди;

  • Мусодаранинг бекор бўлиши: Модда ўзгартирилгани боис собиқ мулозимларнинг мол-мулкини мусодара қилиш чораси қўлланмади;

  • Оқланишга бўлган умид: Музокаралар чоғида Ташиевнинг адвокати суд келгусида генералнинг тўлиқ оқланишига қарор қилишига қатъий ишонч билдирди.

«75 лар мактуби» ва Конституциявий тортишув: Воқеалар хронологияси

Бугунги сиёсий зилзила 75 нафар сиёсатчи, собиқ мулозим ва жамоат арбобининг президент Садир Жапаровга йўллаган шов-шувли мурожаатидан бошланган эди:

  • Муддатидан олдин сайлов талаби: Февраль ойида имзоланган мактубда мухолифат президентлик ваколатлари муддатини шубҳа остига қўйиб, муддатидан илгари президентлик сайловларини ўтказишни таклиф қилди;

  • Конституциялар тўқнашуви: Асосий низо Жапаровнинг 6 йиллик бир марталик муддатни кўзда тутувчи эски Конституция бўйича сайлангани, бироқ янги Конституция 5 йилдан икки муддатга рухсат бериши атрофида юзага келди;

  • Ҳибслар ва истеъфолар тўлқини: Мактуб оммага чиққач, саккиз нафар асосий фаол, жумладан, Камчибек Ташиев давлат тўнтаришини режалаштиришда айбланди ва Ташиев дарҳол ўз лавозимидан четлатилди;

  • Парламент раҳбарининг кетиши: Сиёсий инқироз фонида парламентнинг собиқ спикери Нурланбек Турғунбек ўғли ҳам ихтиёрий равишда истеъфо берди.

Куч тузилмаларининг тозаланиши ва генералга қўйилган чегаралар

Ташиевнинг кетиши нафақат битта амалдорнинг йўқотилиши, балки Қирғизистон хавфсизлик архитектурасининг тубдан қайта қурилишига олиб келди:

  • МХДҚ ваколатларининг кесилиши: Президент Жапаров МХДҚ ўз ваколатига кирмайдиган масалаларга ҳаддан ташқари аралашиб кетганини очиқ танқид қилди;

  • Чегара хизматининг ажратилиши: Қудратли ҳисобланган Давлат чегара хизмати МХДҚ таркибидан бутунлай чиқариб олинди ва алоҳида тузилма сифатида шакллантирилди;

  • Давлат қўриқлаш хизмати ташкил этилиши: Президент ва олий раҳбарият хавфсизлиги учун мустақил Давлат қўриқлаш хизмати тузилди, хавфсизлик идоралари ходимларига нисбатан бир қатор жиноят ишлари очилди;

  • Парламентдаги гуруҳнинг тарқатилиши: Парламент ичида генерал Ташиевни очиқ қўллаб-қувватловчи кучли депутатлик таъсири тўхтатилди.

2027 йил 24 январь: Садир Жапаровнинг иккинчи муддат режаси

Сиёсий майдонни «тозалаш» ортидан амалдаги президент Садир Жапаров келгуси стратегик қадамларини расман эълон қилди:

  • Сайлов санаси белгиланди: Президент сайловлари расман 2027 йил 24 январь кунига белгиланди;

  • Иккинчи муддат учун даъво: Жапаров сайловларда иккинчи муддатга ўз номзодини қўйишини очиқ маълум қилди;

  • «Атрофини тозаламади» айблови: Давлат раҳбарининг фикрича, Ташиев ўз атрофидаги шубҳали шахслардан халос бўлолмади ва шу сабабли президентлик пойгасига тайёр эмас деб топилди.

Бишкек судининг давлат тўнтариши моддасини олиб ташлаб, жазони юмшатиши Қирғизистон раҳбарияти кучли рақибни бутунлай синдириш эмас, балки уни сиёсий жиҳатдан зарарсизлантириб, тинч транзитни таъминлашни маъқул кўрганидан далолат беради.

Сизнингча, Камчибек Ташиевнинг зиммасидан «давлат тўнтариши» моддасининг олиб ташланиши ва суднинг бу қарори икки сиёсий етакчи ўртасидаги яширин муроса натижасими? Садир Жапаровнинг 2027 йил 24 январдаги сайловларда иккинчи муддатга қолиши Қирғизистондаги барқарорликни таъминлай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни давлатдаги муҳим сиёсий ўзгаришлар таҳлилини барча таҳлил ихлосмандларига улашинг!

Kamchibek TashievSadir Japarov75‑lar maktubiMilliy xavfsizlik davlat qoʻmitasi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 17:09Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Бугун, 16:26Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиБугун, 15:06«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев ишиБугун, 14:57Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариБугун, 12:29Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Бугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи