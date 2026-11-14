Путиннинг қизи Зеленскийдан фарзандли бўлгани ҳақидаги маълумотлар ошкор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Президенти Владимир Путиннинг кенжа қизи Катерина Тихонова Адриан исмли ўғил фарзандли бўлди.
- ФҲДЁ маълумотларига кўра, чақалоқ 2025 йил 15 августда Москвадаги Марказий клиник шифохонада дунёга келган ва унинг эҳтимолий отаси Бавария давлат балетининг собиқ раҳбари Игор Зеленский ҳисобланади.
- Болага онасининг фамилияси берилган бўлиб, унинг туғилганлиги ҳақидаги гувоҳнома жорий йилнинг 10 июлида расмийлаштирилган.
Россия Президенти Владимир Путиннинг кенжа қизи Катерина Тихонова ўғил фарзандли бўлгани ҳақида хабар тарқалди. Чақалоққа Адриан исми берилган. У Россия раҳбарининг тўртинчи набираси бўлиши мумкин. Бу ҳақда ФҲДЁ маълумотларининг сизиб чиққан ёзувларига таяниб, «Агентство» нашри хабар берди.
Нашр маълумотларига кўра, болакай 2025 йил 15 август куни Москва шаҳрида дунёга келган. Унинг эҳтимолий отаси Бавария давлат балетининг собиқ раҳбари Игорь Зеленский ҳисобланади. Чақалоққа отасининг эмас, онасининг фамилияси, яъни Тихонов фамилияси берилган.
Сизиб чиққан ҳужжатларда қайд этилишича, Адриан Игоревич Тихонов Россия Президенти ишлар бошқармасининг Марказий клиник шифохонасида туғилган. Унинг туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномаси эса жорий йилнинг 10 июль куни расмийлаштирилган.
«Агентство» нашрининг тахминига кўра, ҳужжатнинг бола туғилганидан деярли бир йил ўтиб расмийлаштирилиши Путин оиласининг чақалоқ дунёга келгани ҳақидаги маълумотни оммадан яшириш истаги билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Шунингдек, Катерина Тихонова туғруқдан олдинги даврда оммавий тадбирларда асосан масофадан туриб иштирок этган. Жумладан, фарзанди туғилишидан бир неча ой аввал Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида видеоалоқа орқали нутқ сўзлаган.
Тихонова ва Зеленский муносабатлари ҳақида нималар маълум?
«The Moscow Times» нашри ёзишича, Катерина Тихонова 2017 йилдан буён Игорь Зеленский билан муносабатда бўлиб келади. Ўша вақтда Зеленский Мюнхен шаҳридаги Бавария давлат балетига раҳбарлик қилган.
«Важные истории» нашри ўтказган суриштирувга кўра, икки йил давомида Тихонова Мюнхенга 50 мартадан ортиқ парвоз қилган. Шунингдек, у Зеленский билан биргаликда турли сафарларда ҳам бўлган.
2017 йил декабрь ойида Катерина Тихонованинг Эльза исмли қизи туғилган. «Проект» нашри маълумотларига кўра, қизалоқ туғилганида отасининг фамилиясини олган бўлса-да, хорижга сафар қилиш учун онасининг фамилияси кўрсатилган паспортдан фойдаланган.
Бунга қадар Путиннинг кенжа қизи «Озеро» кооперативидаги ҳамкори ва унинг эски дўсти Николай Шамаловнинг ўғли, тадбиркор Кирилл Шамалов билан турмуш қурган эди.
Путиннинг бошқа набиралари ҳақида ҳам маълумотлар тарқалган
Владимир Путин аввалроқ ҳам набиралари ҳақида айрим маълумотларни ошкор қилган. Хусусан, 2017 йил июнь ойида у иккинчи набираси дунёга келганини маълум қилган эди.
Маълумотларга кўра, унинг тўнғич қизи Мария Воронцованинг икки нафар ўғли бор. Роман 2012 йил август ойида нидерландиялик тадбиркор Йоррит Фаассендан, Андрей эса 2017 йил апрель ойида «Новатэк» компанияси менежери Евгений Нагорнийдан туғилган.
2025 йил июнь ойида Россия Президенти илк бор Пекиндан келган тарбиячиси бор набира қизи ҳақида ҳам гапирган. Турли тахминларга кўра, Путин айнан Катерина Тихонованинг қизи Эльзани назарда тутган бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, Путиннинг собиқ гимнастикачи Алина Кабаева билан бўлган фарзандлари ҳам бошқа фамилиялар остида яшаши ҳақида маълумотлар бор.
«Досье» маркази маълумотларига кўра, уларнинг Иван ва Владимир исмли икки нафар ўғли 2015 ва 2019 йилларда туғилган. Болаларга Спиридонов фамилияси берилган. Тахминларга кўра, бу фамилия Россия Президентининг бобоси Спиридон Путин исмидан олинган.
Шунингдек, Путиннинг Светлана Кривоногихдан бўлган эҳтимолий никоҳсиз қизи Елизавета ҳам Руднова фамилиясини олган. У ижтимоий тармоқларда эса Луиза Розова тахаллуси билан танилган.
Эслатма: мақолада келтирилган шахсий ҳаётга оид айрим маълумотлар ОАВ суриштирувлари ва сизиб чиққан ҳужжатларга асосланган бўлиб, уларнинг барчаси мустақил равишда тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…