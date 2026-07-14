Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?

·29·Дунё
Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?

Бразилиянинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки мамлакатда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Президент Луис Инасиу Лула да Силва миллий терма жамоа футболчиларини мусобақадан кейин Бразилияга қайтмагани учун кескин танқид қилди.

“Бу қандай шармандалик?”

Бразилия президентининг фикрларини Globo портали келтирди. Лула да Силва, айниқса, жамоа самолётининг деярли бўш қайтганидан норози бўлди.

“Деярли самолётда ҳеч ким йўқ эди. Бу қандай шармандалик, сизлар ўзингиздан уяласизми ўзи?” — деди Бразилия президенти.

Унинг бу гаплари Бразилияда футбол фақат спорт эмас, миллий ғурур масаласи эканини яна бир бор кўрсатди.

Самолётда фақат Данило бўлган

Metropoles нашрига кўра, Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан сўнг мамлакатга қайтган самолётда мураббийлар штаби, хизмат кўрсатувчи ходимлар ва ҳимоячи Данило бўлган.

Қолган футболчилар АҚШдан тўғридан-тўғри бошқа мамлакатларга таътилга учиб кетишни маъқул кўргани айтилмоқда.

Ҳолат

Маълумот

Бразилия натижаси

1/8 финалда Норвегияга 1:2

Қайтган ягона футболчи

Данило

Қолган футболчилар

таътил ёки клубларига йўл олган

Президент муносабати

кескин танқид

Бу ҳолат Бразилия мухлислари учун мағлубиятдан кейинги яна бир оғриқли зарбага айланди.

Норвегиядан учралган мағлубият оғир қабул қилинди

Бразилия ЖЧ-2026нинг 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу натижа мамлакатда шундоқ ҳам катта танқидларга сабаб бўлганди.

Аммо футболчиларнинг мусобақадан сўнг жамоавий равишда Бразилияга қайтмагани муҳокамани янада кучайтирди.

Мухлислар учун бу ерда масала фақат самолётда ким бор-йўқлиги эмас. Гап масъулият, миллий либосга муносабат ва мағлубиятдан кейин жамоанинг халқ олдида қандай кўринишда бўлиши ҳақида кетмоқда.

Бразилия учун тарихий оғриқ

Бразилия жаҳон чемпионатлари тарихида беш марта ғолиб бўлган энг машҳур терма жамоалардан бири ҳисобланади.

Аммо бу сафар “селесао” чорак финалга ҳам етиб бора олмади. Маълумотларга кўра, Бразилия 36 йил ичида илк бор Жаҳон чемпионатида чорак финалгача чиқолмаган.

Бу натижа мамлакатда катта саволларни пайдо қилди: муаммо мураббийдами, футболчилардами, тизимдами ёки жамоа руҳиятидами?

Лула нега бунча кескин гапирди?

Бразилияда миллий терма жамоа оддий спорт жамоаси эмас. У мамлакат обрўси, тарихий ғурури ва миллионлаб мухлисларнинг ҳиссиёти билан боғлиқ.

Шунинг учун президентнинг танқиди фақат футболчиларнинг қайтиши ҳақида эмас. Бу мағлубиятдан кейин масъулиятни бўлишиш, мухлислар билан юзма-юз туриш ва миллий жамоа мақомига муносиб муносабат кўрсатиш ҳақидаги сигнал сифатида қабул қилинмоқда.

Оддий қилиб айтганда, Бразилияда Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетиб, кейин “ҳаммамиз ўз йўлимизга” режими яхши қабул қилинмади.

Данилонинг қайтиши алоҳида эътибор тортди

Самолётда расмий таркибдаги футболчилардан фақат Данило бўлгани алоҳида муҳокама қилинмоқда.

Бу ҳолат уни мухлислар кўзида бошқача кўрсатди: жамоа мағлубиятдан кейин тарқалиб кетган бир пайтда, у делегация билан бирга мамлакатга қайтган ягона футболчи сифатида тилга олинмоқда.

Албатта, бошқа футболчиларнинг клуб, оилавий ёки таътил режалари бўлган бўлиши мумкин. Аммо Бразилия жамоаси атрофидаги эмоционал муҳитда бу изоҳлар мухлислар ғазабини юмшатиши қийин.

Анчелоттига ҳам босим кучайди

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам танқидлар марказида турибди.

Жамоанинг 1/8 финалдаёқ мусобақани тарк этиши Бразилия каби футбол мамлакати учун жуда оғир натижа ҳисобланади. Энди мураббийлар штаби, таркиб танлови, тактика ва жамоа руҳияти бўйича саволлар янада кўпаяди.

Бразилия 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача янги даврни қандай бошлаши кераклиги ҳақида катта баҳс бошланиши аниқ.

Мағлубиятдан кейинги энг катта савол

Бразилия учун ЖЧ-2026 фақат Норвегияга мағлубият билан тугамади. Энди жамоа атрофида бошқа бир савол пайдо бўлди: футболчилар миллий жамоа либосининг оғирлигини етарлича ҳис қилдими?

Лула да Силванинг кескин танқиди айнан шу нуқтага бориб тақалади.

Мухлислар учун мағлубият оғир, аммо мағлубиятдан кейинги муносабат баъзан натижадан ҳам оғирроқ қабул қилинади.

Сизнингча, футболчилар мусобақадан кейин жамоа самолётида Бразилияга қайтиши шартмиди ёки ҳар кимнинг шахсий режаси бўлиши табиийми?

БразилияЛуис Инасиу Лула да СилваНорвегияДанилоГлобо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 13:42Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиУйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиБугун, 13:38АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаАҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаБугун, 13:24Ҳаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлдиҲаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлдиБугун, 13:0911 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?11 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?Бугун, 12:05Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиУчиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиБугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди