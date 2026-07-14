Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?
Бразилиянинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки мамлакатда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Президент Луис Инасиу Лула да Силва миллий терма жамоа футболчиларини мусобақадан кейин Бразилияга қайтмагани учун кескин танқид қилди.
“Бу қандай шармандалик?”
Бразилия президентининг фикрларини Globo портали келтирди. Лула да Силва, айниқса, жамоа самолётининг деярли бўш қайтганидан норози бўлди.
“Деярли самолётда ҳеч ким йўқ эди. Бу қандай шармандалик, сизлар ўзингиздан уяласизми ўзи?” — деди Бразилия президенти.
Унинг бу гаплари Бразилияда футбол фақат спорт эмас, миллий ғурур масаласи эканини яна бир бор кўрсатди.
Самолётда фақат Данило бўлган
Metropoles нашрига кўра, Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан сўнг мамлакатга қайтган самолётда мураббийлар штаби, хизмат кўрсатувчи ходимлар ва ҳимоячи Данило бўлган.
Қолган футболчилар АҚШдан тўғридан-тўғри бошқа мамлакатларга таътилга учиб кетишни маъқул кўргани айтилмоқда.
Ҳолат
Маълумот
Бразилия натижаси
1/8 финалда Норвегияга 1:2
Қайтган ягона футболчи
Данило
Қолган футболчилар
таътил ёки клубларига йўл олган
Президент муносабати
кескин танқид
Бу ҳолат Бразилия мухлислари учун мағлубиятдан кейинги яна бир оғриқли зарбага айланди.
Норвегиядан учралган мағлубият оғир қабул қилинди
Бразилия ЖЧ-2026нинг 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу натижа мамлакатда шундоқ ҳам катта танқидларга сабаб бўлганди.
Аммо футболчиларнинг мусобақадан сўнг жамоавий равишда Бразилияга қайтмагани муҳокамани янада кучайтирди.
Мухлислар учун бу ерда масала фақат самолётда ким бор-йўқлиги эмас. Гап масъулият, миллий либосга муносабат ва мағлубиятдан кейин жамоанинг халқ олдида қандай кўринишда бўлиши ҳақида кетмоқда.
Бразилия учун тарихий оғриқ
Бразилия жаҳон чемпионатлари тарихида беш марта ғолиб бўлган энг машҳур терма жамоалардан бири ҳисобланади.
Аммо бу сафар “селесао” чорак финалга ҳам етиб бора олмади. Маълумотларга кўра, Бразилия 36 йил ичида илк бор Жаҳон чемпионатида чорак финалгача чиқолмаган.
Бу натижа мамлакатда катта саволларни пайдо қилди: муаммо мураббийдами, футболчилардами, тизимдами ёки жамоа руҳиятидами?
Лула нега бунча кескин гапирди?
Бразилияда миллий терма жамоа оддий спорт жамоаси эмас. У мамлакат обрўси, тарихий ғурури ва миллионлаб мухлисларнинг ҳиссиёти билан боғлиқ.
Шунинг учун президентнинг танқиди фақат футболчиларнинг қайтиши ҳақида эмас. Бу мағлубиятдан кейин масъулиятни бўлишиш, мухлислар билан юзма-юз туриш ва миллий жамоа мақомига муносиб муносабат кўрсатиш ҳақидаги сигнал сифатида қабул қилинмоқда.
Оддий қилиб айтганда, Бразилияда Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетиб, кейин “ҳаммамиз ўз йўлимизга” режими яхши қабул қилинмади.
Данилонинг қайтиши алоҳида эътибор тортди
Самолётда расмий таркибдаги футболчилардан фақат Данило бўлгани алоҳида муҳокама қилинмоқда.
Бу ҳолат уни мухлислар кўзида бошқача кўрсатди: жамоа мағлубиятдан кейин тарқалиб кетган бир пайтда, у делегация билан бирга мамлакатга қайтган ягона футболчи сифатида тилга олинмоқда.
Албатта, бошқа футболчиларнинг клуб, оилавий ёки таътил режалари бўлган бўлиши мумкин. Аммо Бразилия жамоаси атрофидаги эмоционал муҳитда бу изоҳлар мухлислар ғазабини юмшатиши қийин.
Анчелоттига ҳам босим кучайди
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам танқидлар марказида турибди.
Жамоанинг 1/8 финалдаёқ мусобақани тарк этиши Бразилия каби футбол мамлакати учун жуда оғир натижа ҳисобланади. Энди мураббийлар штаби, таркиб танлови, тактика ва жамоа руҳияти бўйича саволлар янада кўпаяди.
Бразилия 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача янги даврни қандай бошлаши кераклиги ҳақида катта баҳс бошланиши аниқ.
Мағлубиятдан кейинги энг катта савол
Бразилия учун ЖЧ-2026 фақат Норвегияга мағлубият билан тугамади. Энди жамоа атрофида бошқа бир савол пайдо бўлди: футболчилар миллий жамоа либосининг оғирлигини етарлича ҳис қилдими?
Лула да Силванинг кескин танқиди айнан шу нуқтага бориб тақалади.
Мухлислар учун мағлубият оғир, аммо мағлубиятдан кейинги муносабат баъзан натижадан ҳам оғирроқ қабул қилинади.
Сизнингча, футболчилар мусобақадан кейин жамоа самолётида Бразилияга қайтиши шартмиди ёки ҳар кимнинг шахсий режаси бўлиши табиийми?
…