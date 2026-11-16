АҚШ осмонида медузага ўхшаш сирли жисм пайдо бўлди
АҚШнинг Аляска штати Анкориж шаҳрида осмонда медузага ўхшаш, узун пайпаслагичли қорамтир жисм пайдо бўлди. Ғайриоддий манзара 15 июнь куни тасодифан видеога тушиб қолган.
Сара Жейн Осборн ўша куни камалакни суратга олаётган пайтида осмонда ҳаракатланаётган номаълум объектни ҳам камерага муҳрлаган. Унинг сўзларига кўра, жисм тахминан уч дақиқа давомида кўзга ташланиб турган.
Мазкур видео ноябрь ойида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли тахминларга сабаб бўлди. Айримлар уни номаълум учувчи объект билан боғлаган бўлса, бошқалар оддийроқ изоҳларни илгари сурди.
Пентагоннинг собиқ НУЖ тадқиқотлари бўлими раҳбари Шон Киркпатрикнинг тахминича, тасвирда узун тасмалари бўлган варрак акс этган бўлиши мумкин. Аляскадаги ҳарбий база вакиллари ҳам видеодан хабардор эканини маълум қилган, аммо ҳодиса юзасидан батафсил изоҳ бермаган.
Ҳозирча осмонда кўринган жисмнинг айнан нима экани расман аниқланмаган. Шу боис ноодатий тасвир атрофидаги жумбоқ очиқ қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…