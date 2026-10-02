Bibisara Assaubayeva insinúa cuándo comenzó su relación con Sindarov

La ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva reveló nuevos detalles sobre cuándo comenzó su relación con el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov. Así lo informó Sports.kz.

En su canal de Telegram, Assaubayeva respondió a la pregunta de un seguidor: "¿Desde cuándo sales con Javokhir?". La ajedrecista no dio una fecha exacta, pero insinuó que su relación comenzó mucho antes de lo que muchos pensaban.

«Algún día les diré el momento exacto. Solo puedo decir que, en aquel entonces, su rating aún no había alcanzado los 2700 puntos», dijo Assaubayeva.

Asimismo, la ajedrecista mencionó que algunos creen que comenzó a comunicarse con Sindarov durante el Torneo de Candidatos en la primavera de 2026 o después. Ella enfatizó que estas suposiciones no son correctas.

Como dato, Javokhir Sindarov superó la marca de los 2700 puntos en el ranking FIDE por primera vez a finales de 2023. En la lista oficial de diciembre de 2023, su puntuación fue de 2701 puntos.