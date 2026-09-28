Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán

·4·Tecnología
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán

Se han anunciado los precios actuales de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se venden en versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM con diferentes capacidades de almacenamiento y colores.

Versiones eSIM+eSIM:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dólares

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 989 dólares

• Silver — 1 989 dólares

• Glacier — 1 989 dólares

• Burgundy — 1 989 dólares

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 dólares

• Silver — 2 179 dólares

• Glacier — 2 149 dólares

• Burgundy — 2 249 dólares

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dólares.

Versiones SIM+eSIM:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dólares

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 2 009 dólares

• Black — 2 049 dólares

• Silver — 2 039 dólares

• Burgundy — 2 119 dólares

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dólares.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dólares.

Cabe señalar que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxeSIMSIM+eSIMUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegableApple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegable10 septiembre 08:18Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro MaxSe revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max19 septiembre 17:11Las ventas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max marcan un récord en ChinaLas ventas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max marcan un récord en ChinaAyer 20:29iPhone 18 Pro y Pro Max presentados oficialmente: ¿Qué sorprende de los nuevos buques insignia?iPhone 18 Pro y Pro Max presentados oficialmente: ¿Qué sorprende de los nuevos buques insignia?9 septiembre 23:06Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 23 de septiembrePrecios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 23 de septiembre23 septiembre 11:02Precios actuales de los iPhone 18 Pro y Pro MaxPrecios actuales de los iPhone 18 Pro y Pro Max22 septiembre 11:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra