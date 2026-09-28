Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Se han anunciado los precios actuales de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se venden en versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM con diferentes capacidades de almacenamiento y colores.
Versiones eSIM+eSIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 989 dólares
• Silver — 1 989 dólares
• Glacier — 1 989 dólares
• Burgundy — 1 989 dólares
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dólares
• Silver — 2 179 dólares
• Glacier — 2 149 dólares
• Burgundy — 2 249 dólares
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dólares.
Versiones SIM+eSIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 2 009 dólares
• Black — 2 049 dólares
• Silver — 2 039 dólares
• Burgundy — 2 119 dólares
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dólares.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dólares.
Cabe señalar que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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