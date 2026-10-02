Adidas presenta un prototipo de zapatillas con suela ajustable

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Adidas presenta un prototipo de zapatillas con suela ajustable

Adidas ha presentado el prototipo de la zapatilla Adizero Gearshift, que permite modificar la rigidez de la suela según las condiciones de carrera. La nueva tecnología se basa en una placa de carbono ajustable integrada en la suela, según informó Gear Patrol.

Se ha informado que el mecanismo de la suela puede ajustarse a un estado más blando o más rígido. Para carreras tranquilas o terrenos irregulares, se busca ablandar la placa para aumentar la flexibilidad de la zapatilla.

Para carreras rápidas o de alta intensidad, el mecanismo se ajusta a una posición más rígida. En este caso, la placa de carbono actúa como un resorte, similar al de las zapatillas de running tradicionales, para mejorar la eficiencia del impulso.

Curiosamente, el sistema no se limita a dos estados. La rigidez de la placa puede ajustarse gradualmente entre los estados blando y rígido.

Zapatilla de running Adidas Adizero de color blanco y negro con suela gruesa.

En la versión mecánica del prototipo, el ajuste se realiza manualmente mediante un deslizador en el lateral de la suela. En la versión electrónica, el sistema se puede controlar a través de una aplicación en el smartphone o reloj inteligente. La versión electrónica es más pesada debido a la batería y otros componentes.

Por ahora, la Adizero Gearshift es un prototipo y no se ha producido en serie. Adidas ha demostrado su potencial para futuras zapatillas comerciales, pero no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

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