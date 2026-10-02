¿Cuánto cuesta una ambulancia en el mundo?

El servicio de ambulancia se financia de manera diferente en cada país. En algunas naciones, la atención médica de emergencia está cubierta por el Estado, mientras que en otras, el paciente o su seguro deben pagar por el servicio.

Reino Unido — Llamar al 999 en una emergencia y ser trasladado al hospital no conlleva un cargo adicional. El servicio se financia a través del sistema NHS.

Estados Unidos — El servicio de ambulancia puede ser de pago. El monto final varía según la llamada, la distancia de transporte, la atención médica prestada y las condiciones del seguro. Por ejemplo, para los pacientes cubiertos por Medicare, se cubre el 80 % del monto aprobado, y el resto puede quedar a cargo del paciente.

Australia — Medicare no cubre los gastos de ambulancia. Los métodos de pago varían según el estado y el territorio. Por ejemplo, en Queensland y Tasmania, los servicios de emergencia para residentes permanentes están cubiertos por el Estado. En otras regiones, el paciente debe pagar o utilizar un seguro.

Por lo tanto, no existe una regla única de que «la ambulancia es gratuita» o «la ambulancia siempre es cara». Ante una misma emergencia, los costos pueden variar drásticamente según el seguro, el lugar de residencia y el sistema de salud.

Lo más importante es no retrasar la llamada a emergencias por miedo al precio. Los procedimientos de pago y la cobertura del seguro se determinan según el país y la región.