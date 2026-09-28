Javohir Sindorov se convierte en el primer ganador del premio FIDE

En Samarcanda, 46.ª Olimpiada de Ajedrez tras la conclusión de la competición, se anunció otra noticia alegre para el ajedrez uzbeko. El gran maestro uzbeko Javohir Sindorov ganó el primer premio al «Mejor ajedrecista masculino» en la historia de los FIDE Excellence Awards.

Este premio tiene un significado especial. Los FIDE Excellence Awards se crearon en 2026 y sus primeros ganadores fueron galardonados en Samarcanda. El premio reconoce los mejores resultados del ciclo olímpico desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2026.

Sindorov hace historia

En la categoría de «Mejor ajedrecista masculino», junto a Javohir Sindorov, fueron nominados líderes del ajedrez mundial como Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, Gukesh Dommaraju y otros grandes maestros.

Finalmente, la victoria fue para el representante de Uzbekistán.

De este modo, Sindorov entró en la historia del ajedrez como el primer ganador de la categoría «Mejor ajedrecista masculino» de los FIDE Excellence Awards.

La Olimpiada de Samarcanda, una gran fiesta del ajedrez

La 46.ª Olimpiada de Ajedrez se celebró en Samarcanda del 10 al 27 de septiembre. En la ceremonia de clausura, la bandera olímpica fue entregada a los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la edición de 2028, marcando el final oficial del evento histórico en Samarcanda.

En el marco de esta competición se celebró la primera ceremonia de entrega de los FIDE Excellence Awards.

Para el ajedrez uzbeko, fue un evento doblemente significativo: Samarcanda recibió al ajedrez mundial y Javohir Sindorov ganó el primer premio al «Mejor ajedrecista masculino» en esta ceremonia histórica.

Así, Javohir Sindorov inscribió su nombre entre los primeros ganadores, no solo para Uzbekistán, sino también en la historia de los recién creados FIDE Excellence Awards.