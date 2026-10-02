Lanzamiento de Laytr, una aplicación para el almacenamiento de datos en línea

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Lanzamiento de Laytr, una aplicación para el almacenamiento de datos en línea

Tras el cierre del popular servicio Pocket de Mozilla, han surgido varias aplicaciones alternativas para brindar comodidad a los usuarios. Una de ellas es Laytr una nueva aplicación que llama la atención por permitir guardar no solo artículos de texto, sino cualquier tipo de contenido de Internet. Así lo informa Techcrunch.com en su reporte.

Según TechCrunch, esta aplicación permite guardar páginas web, recetas, capturas de pantalla, videos, archivos PDF, marcadores e incluso accesos directos del navegador para verlos más tarde. El programa clasifica automáticamente los tipos de archivos y ayuda a agruparlos en colecciones especiales llamadas «cases».

Privacidad y sincronización entre dispositivos

Una de las características principales de Laytr es que se basa en una privacidad total. Todos los datos guardados se convierten en un archivo personal almacenado únicamente en el dispositivo del usuario. Esto significa que no se requiere abrir una cuenta para usar la aplicación y los desarrolladores no pueden ver la información guardada.

No obstante, gracias a la sincronización a través de iCloud de Apple, los datos se comparten fácilmente entre varios dispositivos como iPhone, iPad y Mac. El desarrollador independiente canadiense Mostafa Talaat, creador de la aplicación, destaca que la decisión de no utilizar servidores fue consciente, ya que lo que el usuario guarda pertenece a su vida privada.

Funcionalidades y política de precios

El fundador del proyecto también incluyó una opción para importar datos de antiguos usuarios de Pocket para evitarles dificultades. Además, la aplicación cuenta con una función de recordatorio para revisar los elementos guardados en una fecha específica. Sin embargo, debido a que prioriza la privacidad, la aplicación no utiliza IA para resumir o describir textos.

La aplicación Laytr es gratuita para probar con un límite de 30 elementos guardados. Para acceder a todas las funciones, la suscripción Premium cuesta 1,99 $ al mes, 14,99 $ al año o 39,99 $ por acceso de por vida. Incluso si la suscripción expira, el usuario no pierde su archivo y puede exportar todos sus datos en cualquier momento como un archivo ZIP en formatos Markdown y HTML.

LaytrAplicaciónPrivacidadTecnologíaApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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