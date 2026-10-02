Advertencia de Gary Neville: El destino de los propietarios del Manchester City en peligro

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Advertencia de Gary Neville: El destino de los propietarios del Manchester City en peligro

El Manchester City, uno de los clubes líderes de la Premier League, se enfrenta a una crisis grave y a la posibilidad de un cambio de propietarios tras una decisión crucial de una comisión independiente. Según Sky Sports, el experto y exjugador Gary Neville opina que, si se mantiene el veredicto de culpabilidad por irregularidades financieras, será muy difícil para la directiva actual mantener su estatus. Así lo informa Goal.com .

Las investigaciones de un panel independiente revelaron que el Manchester City infringió las normas financieras a gran escala durante nueve años. Se destaca que esta situación daña gravemente el prestigio del fútbol inglés y la equidad de la Premier League, ya que se trata de infracciones por valor de cientos de millones de libras esterlinas.

Fraude financiero y acuerdos de patrocinio sospechosos

En el centro de la investigación están las acusaciones de que el club infló artificialmente sus ingresos mediante acuerdos de patrocinio falsos. Se dice que el valor total de estos contratos supera los 900 millones de libras esterlinas.

Gary Neville señala que, tras infracciones de tal magnitud, una simple multa es totalmente insuficiente. En su opinión, los propietarios del club podrían no cumplir con los requisitos del test de propietarios y directores del país.

El futuro de la directiva y los trofeos

Según Neville, los clubes de fútbol no son solo proyectos empresariales, sino valores protegidos importantes para la comunidad y los ciudadanos. Por ello, los propietarios deben cumplir estrictamente con las normas establecidas.

La legitimidad de los títulos ganados bajo la era de Pep Guardiola y años anteriores está ahora bajo gran duda. Si el proceso de apelación fracasa, se prevé que todos los éxitos del club en los últimos años queden bajo sospecha permanente.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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