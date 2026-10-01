Descubren celdas de lujo para prisioneros en una cárcel

En Indonesia, se descubrieron celdas de lujo especialmente equipadas para reclusos, totalmente diferentes a las celdas comunes. Tras el incidente, cinco funcionarios de la prisión fueron destituidos de sus cargos.

Se informó que el suceso ocurrió en la prisión «Cibinong», ubicada en la ciudad de Bogor, cerca de Yakarta. Durante una inspección sorpresa realizada el 23 de septiembre, representantes del Ombudsman del país descubrieron más de 10 viviendas separadas de las celdas ordinarias.

Los inspectores encontraron en estas habitaciones comodidades inusuales para las condiciones carcelarias. Había camas grandes, aires acondicionados, televisores, sofás, refrigeradores y áreas separadas para comer.

Lo más llamativo es que se descubrió que también se estaba construyendo un gimnasio y un simulador de golf en el complejo. Durante la inspección, se confirmó que algunos reclusos se encontraban en estas instalaciones.

Según Rudi Setiawan, inspector general del Ministerio de Inmigración y Asuntos Penitenciarios de Indonesia, decenas de reclusos y empleados de la prisión fueron interrogados al respecto. Como resultado de la investigación, cinco directivos, incluido el jefe de la prisión de «Cibinong», fueron destituidos.

La prisión, que ocupa 4 hectáreas, también alberga a reclusos que cumplen condenas por corrupción y otros delitos graves. Aún no se ha revelado oficialmente qué reclusos utilizaron las celdas de lujo.

Según los inspectores, estos edificios fueron construidos originalmente como viviendas para el personal penitenciario. Ahora se está investigando si su conversión en alojamientos no autorizados para reclusos se realizó a cambio de dinero o privilegios.